Hele school viert 50-jarig huwelijk van Jef en Mia

Op vrijdag 24 juni werd op basisschool Kadee het 50-jarig huwelijk van Jef en Mia gevierd. Jef is al jaren de 'groene kracht' in de school. De leerlingen en leerkrachten wilden zijn huwelijksverjaardag dan ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Jef, voorzitter van de schoolraad en van Landelijke Gilde Tongerlo, is al jaren de ‘groene kracht’ op Kadee. Hij beheert samen met de mannen van de Landelijke Gilde en de Kadeekes van het vijfde leerjaar de moestuin, maakt nestkastjes, voedselbollen... Met de oogst van de moestuin laat hij de Kadeekes lekker smullen van een broodje gezond, zelfgemaakte frietjes of liters pompoensoep. Wekelijks is Jef terug te vinden op school. Hij is ondertussen een vaste waarde voor de hele school.

Zijn gouden huwelijksjubileum kon dan ook niet onopgemerkt voorbijgaan in de school. De kinderen maakten voor de gelegenheid vanuit elke klas leuke kunstwerken om het koppel te feliciteren, maar ook om Jef nog eens extra te bedanken voor alle kansen die hij elk jaar weer realiseert op Kadee.