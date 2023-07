Show van Lil Nas X op festival Lollapalooza nóg pikanter dan zijn optreden op Werchter: rapper krijgt seksspeeltje toegegooid

Het optreden van Lil Nas X op het festival Lollapalooza was zaterdag nog een tikkeltje pikanter dan wat we op Rock Werchter voorgeschoteld kregen. Tijdens zijn show in Stockholm smeet een fan plots een seksspeeltje naar de Amerikaan. “Wie gooide een p**** op het podium”, vroeg de rapper nadien aan het publiek, al kon hij gelukkig lachen met het absurde voorval.