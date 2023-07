CV De Mooslepkes zet beste beentje voor tijdens Fiets ’em erin

Het voorbije weekend namen de leden van CV De Mooslepkes uit Diepenbeek deel aan Fiets 'em erin in Lommel, een variant van ‘Te land, ter zee en in de lucht’. “Niemand van ons won een prijs, maar we beleefden een fantastische namiddag.”

Voor hun 120-jarig bestaan organiseerden De Verenigde Lutlommelaren heel wat activiteiten. Ook op de agenda het voorbij weekend: Fiets 'em erin, een variatie op het populaire Te land, ter zee en in de lucht. Ook CV De Mooslepkes uit Diepenbeek nam deel aan deze activiteit. “Voor ons was het een hoogdag”, klinkt het. “Niemand van onze groep behaalde een prijs, maar daar deden we het niet voor. We hebben fantastische namiddag beleefd met veel lachen en plezier en daar draait het om.”

© Chantal Van Limbergen

© Chantal Van Limbergen