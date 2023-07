Na 2 uur opnieuw stroom in delen van Noord-Limburg: ook klein uurtje stroompanne in Heusden-Zolder

Bocholt

Maandagvoormiddag tussen 10.40 uur en 12.30 uur hebben ruim 1.500 gezinnen in Bocholt, Hamont-Achel en Pelt zonder stroom gezeten. “De aanleiding was een defect in cabine van de middenspanning”, aldus een woordvoerder van Fluvius. “Het defect trof vooral Bocholt, maar ook delen van Pelt en Hamont-Achel. Ondertussen hebben we kunnen herschakelen en heeft iedereen weer stroom.”

Ook in Heusden-Zolder heeft een 1.000-tal gezinnen een klein uurtje zonder stroom gezeten. Dat had te maken met een uitschakeling in een transformatorstation in Lummen. Even voor 14 uur waren de problemen opgelost.