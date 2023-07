Tweede nacht op rij vechtpartij op kermis van Neeroeteren

Maaseik

De politie is voor de twee nacht op rij moeten tussenkomen op de kermis in Neeroeteren. Maandag rond 0.45 uur raakten er enkele personen slaags aan het cultureel centrum. Een twintiger raakte gewond in het gezicht. Hij werd voor verzorging met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie stelde een proces-verbaal op.

Net geen 24 uur eerder was ook al een 46-jarige vrouw van het terrein gehaald na wat duw- en trekwerk tussen enkele vrouwen.