5 verkoelende tips voor warme zomernachten

Overdag geniet je vast wel van het mooie weer, maar als het ook ’s nachts warm blijft, slaap je slecht. Met een paar aanpassingen in je slaapkamer heb je geen last meer van plakkerige zomernachten!

1. Zet de ramen op het juiste moment open

Hou ramen, deuren, luiken en gordijnen overdag gesloten, en zet alles open wanneer het buiten begint af te koelen. Vensters die je tegen elkaar open kunt zetten, werken het beste, omdat de warme lucht dan in beweging komt. Met een ventilator kan je de luchtcirculatie nog extra stimuleren.

2. Zorg voor ventilerend beddengoed

Veel mensen kunnen niet slapen zonder iets van een deken over hen heen. Een warm dekbed is tijdens zomerse nachten natuurlijk geen pretje. Je kunt overschakelen op een zomerdons, of je dons helemaal weglaten en enkel onder een laken of overtrek slapen. Vervang warme stoffen zoals flanel door ademend materiaal zoals lichtgewicht katoensatijn. Dit bevordert de ventilatie, waardoor je lichaam koel blijft onder het deken.

LEES OOK. Zo bereid je je autovakantie tot in de puntjes voor

3. Stap in een koel bed

Wil je nog een stapje verder gaan, dan kan je in de zomer verkoelende kussenslopen en een verkoelende matrasbeschermer op je bed leggen. Dankzij de coolmax verkoelende vezels voelt de stof de hele nacht heerlijk fris aan. Mocht je nog geen traagschuim topdekmatras hebben, dan is dat ook zeker een goed idee. Deze matrastopper zorgt voor een uitstekende ventilatie en vochtafvoer, en vormt een extra comfortabele laag om beter te slapen.

4. Douche voor het slapengaan

Jezelf nog even opfrissen kan helpen om in slaap te vallen. Neem uiteraard geen hete douche, maar ook geen ijskoude, want dan moet je lichaam hard werken om weer op temperatuur te komen en daar krijg je het net warm van. Een lauwe douche of bad werkt het beste. Wil je tijdens de nacht nog wat verkoeling? Leg dan een koud kompres of een natte doek op de plekken die je het beste helpen afkoelen: nek, voorhoofd, polsen en voeten.

LEES OOK. Een ventilator, luchtkoeler of airco: wat werkt het best als je je huis wil verkoelen?

5. Airco of luchtkoeler

Wil je echt zeker zijn van een frisse kamer waar je lekker onder je dons kunt kruipen, dan koop je best een luchtkoeler of een airco. Een luchtkoeler blaast lucht langs water of ijsblokken en zorgt zo voor een koel briesje, zonder dat de lucht te droog wordt. Een airco heeft meer koelvermogen dan een luchtkoeler, omdat deze de warme lucht actief weer afvoert. Een airco is natuurlijk duurder dan een ventilator, maar het is een investering waar je jarenlang plezier van hebt. Kies voor je slaapkamer een compact en zeker een stil model, zodat niemands nachtrust verstoord wordt.