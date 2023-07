Een timmerman, een paardenfreak en een voormalig veiligheidsagent: wie zijn de grote geldschieters in het peloton?

Bij Soudal-Quick-Step wil Zdenek Bakala af van zijn aandelen. Sylvan Adams is bij Israel-Premier Tech niet te spreken over Froome. Jim Ratcliffe droomt van Evenepoel. En in de Emiraten hoopt een sjeik opnieuw op Tourwinst voor Pogacar. Zelden kwamen de grote maar vaak onzichtbare geldschieters in het peloton zo nadrukkelijk in het nieuws als de voorbije Tourweek. Wie zijn die verborgen mecenassen in de koers? De miljonairs achter de Tourvedetten?