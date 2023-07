Wout van Aert zet ploegmaat Vingegaard uit de wind na heisa: “De kritiek op Jonas is onterecht”

Wout van Aert greep zondag net naast de ritzege in de tweede etappe van de Tour. Onze landgenoot was de snelste van een uitgedund peloton, maar kwam enkele meters te laat om late vluchter Victor Lafay bij te halen. Achteraf was er veel te doen om de rol van klassementsman Jonas Vingegaard, die volgens velen had moeten helpen in de achtervolging. Daags na de feiten zette Van Aert zijn kopman uit de wind, al baalde hij nog steeds enorm.

“Ik was gisteren heel teleurgesteld dat ik niet gewonnen had, terwijl we er wel dichtbij waren”, stak Van Aert van wal. “Dat is niet zo vreemd natuurlijk, ik had gewoon wat tijd nodig om het even te verwerken. Er is binnen de ploeg zeker gesproken over wat er gebeurd is. We wilden de rit winnen en als dat niet lukt dan bekijk je wat er beter kon. Het was ook een moeilijke finale, maar het is wat het is.”

Er werd veel gezegd en geschreven over kopman Vingegaard, die niet meewerkte in de achtervolging op Lafay. Maar volgens Van Aert valt de Deen weinig te verwijten. “De rol van Jonas (Vingegaard)? Het is ook dankzij hem dat ik de kans nog krijg om te sprinten. Als hij doorgaat met Pogacar na de klim dan had ik ook geen kans op de ritoverwinning, terwijl hij wel heel wat concurrenten voor het klassement op achterstand kon zetten door mee te werken. Het plan was om met mij de koers te winnen, maar als je ziet wat er dan in de finale gebeurt, hadden we dingen anders kunnen aanpakken. Maar achteraf is het ook altijd makkelijk praten. Jonas had misschien wel meer kunnen doen, maar zoals ik zei is dat achteraf makkelijk praten. Het is geen Playstation hé. De kritiek is zeker onterecht. Voor mij blijft hier zeker niets van hangen. De Tour is nog drie weken en ik weet dat er nog kansen komen.”