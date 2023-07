AAN DE START. Philipsen en Jakobsen ruiken hun kans, Merijn Zeeman over woede-uitbarsting Wout van Aert: “Hij was boos op de situatie, niet op Jonas”

In de derde etappe van de Tour de France steken de renners de Spaans-Franse grens over en wordt in Bayonne een eerste massaspurt verwacht. Maar bij de start in Amorebieta-Etxano werd er niet alleen vooruit gekeken, bij Jumbo-Visma kwam sportief manager Merijn Zeeman terug op de mislukte poging om de rit te winnen met Wout va Aert een dag eerder, de kwade reactie van Van Aert en de vraag of Jonas Vingegaard in de finale geen kopbeurt had moeten doen om ritwinnaar Victor Lafay bij de lurven te vatten.

Merijn Zeeman, sportief manager van Jumbo-Visma, kwam vandaag bij de start in Amorebieta-Etxano terug op de bewogen tweede etappe een dag eerder:

“Hoe de sfeer in de ploeg is? (Lachend) Heel slecht… Neen, ernstig. De sfeer is hartstikke goed”, aldus Zeeman. “Er was natuurlijk teleurstelling dat het niet is gelukt. Dan bekijken we altijd wat we beter hadden kunnen doen. Het is niet zo simpel om dat te duiden omdat je voorin ook nog de grote favorieten voor het klassement had.”

“Het begint ermee dat we Jonas niet hebben laten overnemen toen hij voorop zat met Pogacar. Als Jonas door had gereden, dan hadden ze die twee nooit meer terug gezien, had Pogacar allicht gewonnen en was de schade in het algemeen klassement door de bonificaties vier seconden.”

“Alleen, ons tweede doel in deze Tour is het winnen van etappes, het liefste met Wout. Daarom hebben we Jonas laten wachten. Door die beslissing kreeg Wout de kans om terug te keren. Gelukkig hadden we Tiesj en Wilco daar, alleen bleef iedereen naar ons kijken om het te controleren. Dan heb je 20 zeer goeie tegenstanders en Lafay deed een zeer goeie demarrage. Hoe hadden we die kunnen counteren, dat is de vraag.”

“Wout was kwaad, dat klopt, maar dat wil ik even goed uitleggen. Wout heeft dit jaar al een paar mooie zeges behaald, maar had er meer willen hebben. En dan was gisteren een heel mooie kans. Als je dan de sprint wint, maar er zit nog iemand voor, dan is het logisch dat de teleurstelling heel groot is. Bij ons draait het om winnen, onze ploeg bestaat uit winnaars en die zijn allemaal boos en teleurgesteld na een dag als gisteren. Maar dat is niet in een verwijtende vorm of boos zijn op iemand. Het is vooral boos zijn op de situatie.”

“Voor Netflix waren de beelden dat Wout meteen in de auto stapte heel mooi, maar de realiteit is de volgende: Wilco moest naar de dopingcontrole, terwijl Wout al helemaal klaar was met zijn douche en maaltijd”, aldus Zeeman. “Uiteindelijk was hij 45 minuten eerder in het hotel. Om alle speculaties te voorkomen had hij beter in de bus kunnen blijven. Nu zijn die beelden koren op de molen van mensen die denken dat er iets speelt, maar dat was absoluut niet aan de orde. Er is geen spanning tussen Jonas en Wout. Iedereen die Jonas de voorbije jaren heeft gevolgd, weet dat hij een teamplayer pur sang is. Je kunt op de beelden zien hoe teleurgesteld Jonas was dat we de etappe niet wonnen met Wout. Er valt Jonas niets te verwijten. Wout en Jonas zijn overigens heel goed bevriend en het zijn goeie ploegmakkers.”

“Wat je niet mag vergeten: in etappes zoals zaterdag en zondag zijn we natuurlijk heel erg gefocust op Pogacar. Gezien zijn kwaliteiten en de bonificaties die voor het grijpen lagen, was het een weekend voor hem. Daar moesten we rekening mee houden. We hebben risico’s genomen, want zaterdag hebben we ook gecontroleerd. Dat laat zien hoe graag we willen winnen met Wout. Of we vandaag zullen sprinten met Wout? Dat zullen jullie zien, dat ga ik nog niet vertellen.”

© BELGA

Philipsen: “Goede waardemeter”

Wie in Bayonne zeker zal willen sprinten, is Jasper Philipsen, de snelle man van Alpecin-Deceunick: “Het is vandaag een mooie kans”, aldus Philipsen. “De eerste sprint in de Tour is altijd een goeie waardemeter. Na twee zware dagen sprint je niet meer met frisse benen. Ik voelde het zelf ook al. De laatste keer dat ik me echt fris voelde, was zaterdagochtend en het zal nog even duren eer ik dat gevoel terug heb. Een tussensprint is altijd iets anders dan een eindsprint. Mathieu is gemotiveerd voor vandaag, dus als alles goed loopt hebben we een heel sterke trein.”

© BELGA

Jonas Rickaert: “Voel me goed”

Wie ook in de trein van Alpecin-Deceunick postvat, is Jonas Rickaert: “Ik voel me goed en beter dan gedacht”, zei die. “Ik heb de voorbije twee lastige dagen goed overleefd. In januari had ik dit niet durven dromen, wel gehoopt. De voorbije dagen was de opdracht van Ramon Sinkeldam en mezelf om zo fris mogelijk binnen te komen zodat we vandaag kunnen uitpakken als lead out voor Jasper. Mathieu is laatste man, ik kom ervoor. Ramon en Sören (Kragh Andersen, red.) moeten ons de laatste anderhalve kilometer in een goede positie zien te brengen. Het zal echt een gevecht zijn richting die U-turn op twee kilometer van de streep. Daar moeten we in een goede positie zitten.”

© BELGA

Fabio Jakobsen: “Eerste sprint altijd chaotisch”

Bij Soudal-Quick Step zetten ze alles op Fabio Jakobsen: “De eerste dagen heb ik redelijk overleefd, het waren twee bijna-bergetappes en het tempo lag hoog. Het is voor dagen als vandaag dat ik train, me voorbereid en dat ik hier ben”, zei de Nederlandse sprinter van de ploeg van Patrick Lefevere.

“We hebben hier sterke jongens met ervaring mee. Die gaan we inzetten en hopelijk levert dat resultaat op. De eerste sprint in de Tour is altijd chaotisch met veel frisse mannen en klassementsmannen die vooraan willen zitten. Van kilometer vijf tot twee moeten we de boel goed op een lijn zien te krijgen.”

De Buyst: “Vandaag is het overleven”

Bij Lotto-Dstny kan Caleb Ewan niet rekenen op zijn vaste laatste man Jasper De Buyst. Hij kwam ten val in de tweede etappe. Hoewel hij zijn weg verder kan zetten, zit hij vandaag in overlevingsmodus.

© BELGA

Jasper De Buyst: “Er was gelukkig geen fractuur te zien, maar wel een hematoom aan de pees waardoor polsbewegingen moeilijk worden. Ik had last om te remmen en te sturen na die val. We hebben vanmorgen alles gedaan om er beweging in te krijgen. We zullen zien, maar vandaag is het voor mij vooral een kwestie van overleven. Blijkbaar zouden bij dergelijke peesproblemen de eerste 24 tot 36 uur het meest acuut zijn. Nadien zou het beteren.”