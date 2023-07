Jonge kunstenaars exposeren, slapen en hijsen hun vlag deze zomer in C-mine

Yevgeny Prigozhin draaide zich om, 200 kilometer voor Moskou. Arrivederci coup. Maar 18 - vooral jonge - kunstenaars slagen er wél in om de boel over te pakken: de komende zomer lang hijsen ze hun vlag in C-mine, én ze exposeren en slapen er.

Ze doen dat onder de noemer The Age Of Us. Eén onderdeel daarvan is Wasteland, de expo in de galerij van C-mine. Het gaat bijna allemaal om jonge kunstenaars die een al dan niet rechtstreekse link met Genk hebben. Sommigen zijn zelfs nog student, aan LUCA School of Arts bijvoorbeeld. Anderen, zoals Aaron-Victor Peeters en Thom Trojanowski, staan al wat verder: ze exposeren veel meer en hebben al een galerie die hen vertegenwoordigd.

© Boumediene Belbachir

De expo gaat breed. Er hangen veel schilderijen - niet zelden psychedelisch van aard -, maar er zijn ook installaties, foto’s, video en werk gemaakt van textiel. Soms zijn de verhalen zéér persoonlijk: u voelt de hartverscheurende pijn van het afscheid van een gestorven vader in het werk van Ruben Schonkeren. Heel wat kunstenaars met roots in het buitenland, grijpen daarop terug. En een al wat oudere deelnemer - Viviane Verbrugge, een Genkse die in Londen woont - kreeg in 2019 een beroerte. Ze moest opnieuw leren schilderen met enkel haar linkerhand. Met dat in het achterhoofd, kijk je op een andere manier naar haar werk. Saverio Sammartino laat u zelf deelnemen in zijn werk: een installatie van zwarte vazen, koffietassen en andere voorwerpen omsingelen een zwart slaginstrument waar u zelf de meest zen-achtige klanken kan uithalen. Maar de duistere video van Haitam Hajbat - student film in Genk - kijkt daarbij wel altijd mee over uw schouders.

© Boumediene Belbachir

Half augustus komt een deel van de kunstenaars slapen in C-mine. Er worden bedden gezet in de compressorenhal. Gedurende een tweetal weken zullen ze ter plekke werk maken en performances voorbereiden. Die worden getoond in het showcaseweekend van 26 en 27 augustus.

De grootste vlag

C-mine laat ook de hele zomer lang vlaggen van kunstenaars wapperen op het terrein. Het eerste exemplaar is present vanaf 1 juli en werd gemaakt door Mounir Eddib, een van de kunstenaars van Wasteland. Met een oppervlakte van 8,60 op 6,50 meter zou het gaan om het grootste exemplaar van de Benelux. Na de vlag van Mounir komen er nog andere vlaggen te hangen; van de Braziliaanse Vanessa Da Silva en Belgische kunstenaars Charline Tyberghein, Philippe Vandenberg en Lisa Vlaemminck. Telkens als zo’n vlag wordt vervangen, zal het hijsen gepaard gaan met trompetgeschal. Dat gaat vaak samen met de gratis optredens van Jazz op het plein in C-mine. Handig, altijd wel een trompettist in de buurt dan.

De vlag van Philippe Vandenberg. — © rr

Nieuwe audiotour

Nieuw vanaf 1 juli is ook de C-mine audiotour. Voor vijf euro kunnen bezoekers uitleg krijgen bij de ruimtes en machines in het gebouw. Een beetje zoals in ZLDR Luchtfabriek, maar dan zonder beeld. Er is een fictief personage, Mina, en een ex-mijnwerker - Marcel Haenens - die je te horen krijgt. Marcel deelt graag zijn herinneringen en vertelt meer over het leven en werken onder de grond. De audiotour blijft uiteraard definitief in C-mine. De expo en de jazzoptredens zijn gratis.

www.c-mine.be