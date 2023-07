Vlucht voor politie stopt pas wanneer zoontje (8) sleutels uit contact haalt: “Nee papa, stop!”

“Nee papa, stop”, riep zijn achtjarige zoontje op 16 april dit jaar. Daarna trok hij de sleutel uit het stopcontact zodat zijn papa wel degelijk zou stoppen. Wat voorafging is hallucinant, als in een slechte Amerikaanse actiefilm.

Vier blikken bier

Zijn nieuwe partner was met een flinke borrel op hysterisch geworden, waardoor J.M. (57) uit Staden besloot zijn zoontje naar zijn moeder te brengen. Daar kreeg hij de volle lading, waarna hij weer vertrok. Intussen had zij de politie ingelicht. In die tijd had hij al vier blikken bier geledigd.

Op de E17, ter hoogte van Drongen, maanden agenten van de wegpolitie hem aan te stoppen. Hij zwalpte, vertraagde en kwam uiteindelijk tot stilstand. Wanneer twee agenten uit hun voertuig stapten, reed hij hen ei zo na aan. Ook een spijkereg kon hem niet stoppen. Met lekke band probeerde hij te vluchten.

Rolmodel

Tot hij aan de tunnel van de E403 in Wevelgem besloot te stoppen. Toen nam zijn zoontje het heft in handen. “Iemand van 8 jaar die naar u zou moeten opkijken, bleek het verstandigst. Je bent allesbehalve een rolmodel”, klonk het streng bij het Openbaar Ministerie.

Op het moment van de feiten stond J.M. onder probatie, eerder werd hij al viermaal veroordeeld. Van veel mildheid kon dan ook geen sprake zijn. De rechter besloot hem te veroordelen tot een celstraf van 20 maanden en sprak ook de verbeurdverklaring van zijn Opel Combo uit. “De feiten zijn ernstig. Hij geeft duidelijk blijk van een agressieve ingesteldheid en een gebrek aan respect voor het openbaar gezag”, klinkt het in het vonnis.