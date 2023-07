MAASMECHELEN

Laurent Van Reeth (26) uit Neeroeteren, leerkracht secundair onderwijs

Melissa Pascale (26) uit Maasmechelen, leerkracht secundair onderwijs

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “In 2014 tijdens ons eerste jaar in Antwerpen via een gemeenschappelijke vriend. 2,5 jaar later sloegen de vonken pas over. We zijn ondertussen al zes jaar samen”, weet Melissa. (jth)

