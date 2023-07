Koning Albert blijft nog enkele dagen in het ziekenhuis: “Herstel verloopt goed, maar tijd en rust nodig”

Albert werd dinsdag met uitdrogingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis. Vrijdag werd meegedeeld dat hij mogelijk maandag naar huis zou kunnen terugkeren. Maar nu is beslist om het vroegere staatshoofd nog enkele dagen ter observatie in het ziekenhuis te houden.

“Het herstel verloopt goed”, meldt een woordvoerder van het Paleis. “Maar in samenspraak met de dokters is beslist om geen risico’s te nemen en het verblijf in het ziekenhuis te verlengen.” De gezondheidstoestand van de 89-jarige koning Albert is dus niet verslechterd, maar hij heeft wel voldoende tijd en rust nodig om te herstellen, klinkt het nog. Wanneer Albert het ziekenhuis wel zal kunnen verlaten, is nog niet duidelijk.

Albert was de zesde koning der Belgen en zat net geen twintig jaar op de troon. In 2013 gaf hij de fakkel door aan zijn zoon Filip. De voorbije jaren sukkelde Albert al meermaals met zijn gezondheid. Zo is hij hartpatiënt, en moest hij in 2014 een huidtumor laten verwijderen aan het hoofd.