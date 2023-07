Sluwe dieven pompen brandstof over naar verborgen tanks van 1.400 liter in bestelwagen

Vier Roemenen hebben zich voor de correctionele rechtbank van Brussel moeten verantwoorden voor de diefstal van brandstof. Ze werden in februari betrapt in een bestelwagen die voorzien was van een verborgen compartiment waarin tanks waren geïnstalleerd met een totale capaciteit van meer dan 1.400 liter. Het parket eist tot 24 maanden cel tegen de beklaagden.

De lokale politie van de zone Kastze (Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst) kreeg in de nacht van 11 op 12 februari van dit jaar verschillende oproepen nadat een verdachte bestelwagen met Roemeense nummerplaten rondreed in de buurt van een industrieterrein. Een politiepatrouille kon het voertuig aan de kant zetten en controleerde de vier inzittenden.

Jerrycans

“In de bestelwagen troffen de agenten vier jerrycans aan, gevuld met brandstof”, aldus openbaar aanklager Mélanie Geeraerts. “Er lagen ook slaapzakken, bivakmutsen, werkmateriaal en een schroevendraaier in het voertuig.” Verdere controle van de bestelwagen bracht een verborgen compartiment aan het licht, waarin twee grote brandstoftanks waren ondergebracht.

“Het ging om een tank van 546 liter en een tweede exemplaar van 900 liter”, aldus Geeraerts. “De tanks waren verbonden met een pompsysteem dat kon worden bediend vanuit de bestuurderscabine. Er lagen ook verschillende darmen en pvc-buizen, die op de brandstoftanks konden worden aangesloten.”

Zes vrachtwagens

Verder onderzoek bracht aan het licht dat kort voordien diesel was gestolen uit zes vrachtwagens op een nabijgelegen industrieterrein. Op het proces tegen de vier Roemenen eiste het parket van Halle-Vilvoorde 24 maanden cel tegen de vermoedelijke leider van het kwartet en 18 maanden cel tegen de drie anderen.

“De hoofdverdachte is in Roemenië al veroordeeld tot 18 maanden cel en kreeg ook in Frankrijk al een celstraf van 1 jaar opgelegd”, klonk het. “Twee anderen beklaagden zijn in verschillende Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië en Duitsland gekend bij de politie voor de diefstal van brandstof.”

Vage werkbelofte

Verschillende beklaagden vroegen via hun advocaat om een lichte straf of een vrijspraak. “Mijn cliënt was naar België gekomen op basis van een vage werkbelofte”, pleitte advocaat Eddy Cochez. “Hij zegt dat hij niet op de hoogte was van de diefstallen en de verborgen compartimenten.”

Het vonnis in de zaak valt op 12 juli.