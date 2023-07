Salaris van Lionel Messi onthuld door mede-eigenaar van Inter Miami: “Drie jaar bezig geweest met deal”

Volgens Jorge Mas zal Messi “tussen de 50 en 60 miljoen dollar” per jaar verdienen (45 en 55 miljoen euro). Bij PSG werd zijn salaris geschat op 30 miljoen euro netto per jaar. Een duizelingwekkend bedrag, maar veel minder dan het bod van Saoedi-Arabië, waar Messi jaarlijks 500 miljoen euro had kunnen krijgen.

Maar Messi heeft in Miami ook andere financiële voordelen, zoals een percentage op de doorverkoop van de shirts van de club en winst uit de televisierechten van de MLS, die in handen zijn van Apple. En volgens Mas zal Messi “aandelen in de club hebben” als hij “met pensioen gaat”.

Jorge Mas, de tweede van rechts op de foto, was drie jaar bezig met het overtuigen van Lionel Messi en diens vader. — © AP

“In 2019 begonnen we na te denken over hoe we hem konden binnenhalen,” vervolgde Jorge Mas. “Ik ben er drie jaar mee bezig geweest, waarvan anderhalf jaar heel intensief. Ik heb veel gesproken met Messi’s vader over de zakelijke kant. David (Beckham, red.) sprak met Leo zelf over de voetbalzaken.”