De koningin nam de tijd om met de kinderen te praten en ze speelde ook even met hen mee. — © Boumedienne Belbachir

Pelt

Koningin Mathilde heeft maandagochtend in Neerpelt het vakantiekamp van Kom op tegen Kanker bezocht. Een zeventigtal kinderen van 6 tot 17 jaar die momenteel in behandeling zijn voor kanker of dat tot een jaar geleden waren, kunnen hier enkele dagen de ziekte vergeten. De koningin nam de tijd om naar hun verhalen te luisteren en met hen te spelen.