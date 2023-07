Nieuwe plaat voor Zohra, maar ook een echtscheiding: “Het voelde als falen”

Zohra Aït-Fath (47), die zich voor de gelegenheid Fatia laat noemen, is terug: met de nieuwe plaat Leila onder de arm én met extra levenservaring. “In 2011 ben ik getrouwd met Kris, maar nu zijn we gescheiden”, vertelt ze. “Gelukkig komen we nog goed overeen en vieren we de verjaardagen van onze zoon samen. Het moederschap is de zin van mijn leven.”

Uit vanaf vrijdag 14 juli: Leila, de nieuwe plaat van Fatia, voorlopig nog beter bekend als Zohra Aït-Fath. De muziek van Fatia kan het best omschreven worden als ethnic afro house, gebracht door een mysterieuze, sprookjesachtige Berberse vrouw die in het Marokkaans zingt. Op zondag 23 juli kan je op Tomorrowland horen hoe dat live klinkt, maar wij hebben de sprookjesachtige vrouw nu al tegenover ons zitten. “Leila is opgenomen op 528 Hertz, de frequentie van de liefde”, vertelt ze. “Niet toevallig, want na alles wat ons de voorbije jaren is overkomen zie ik het als mijn missie om de mensen liefde te geven.”

Wat is het verschil tussen Zohra en Fatia?

“Organisatoren zeggen vaak dat ze niet weten hoe ze mij moeten programmeren. Ik doe kinderanimatie, zet jagua-tatoeages, geef dj-workshops en draai zowel in clubs als in jeugdhuizen. Als ik ergens geprogrammeerd sta als Fatia moet het duidelijk zijn dat het een andere stijl is. Als dj Zohra draai ik toegankelijkere muziek. Kinderanimatie doe ik als Lalla Unicorn.”

Aan alter ego’s geen gebrek. Als welk personage word je het vaakst herkend?

“Als Zohra van 2 Fabiola en als Maggy van Spring. Hier en daar is er wel eens iemand die verwijst naar Het Swingpaleis (van 1996 tot 2006 een amusementsprogramma op VRT1, nvdr) maar dat zijn dan toch vooral de oma’s en de opa’s.”

Als Maggy in ‘Spring’. — © VRT

Kijk je met plezier terug op jouw verleden met 2 Fabiola?

“Zeker. Volgend jaar vier ik mijn dertig jaar op de planken en het eerste wat ik deed in deze branche was 2 Fabiola. Alhoewel, als ik eerlijk ben, moet ik zeggen dat ik daarvóór ook al de plaat Follow Me had opgenomen maar weinig mensen weten dat. Ik was toen danseres in de club van Pat Krimson. Zo kreeg Pat mijn plaat te horen en hij vroeg of ik niet wilde toetreden tot 2 Fabiola. Voilà.”

Voor Pat is er weinig veranderd: hij is nog steeds samen met de zangeres van 2 Fabiola.

(lacht) “Over de zogezegde relatie die we toen hadden, ga ik niet uitweiden. En over het einde ook niet: ik ben beginnen dj’en, Pat was bezig met zijn clubs en zo gingen we elk onze eigen weg, meer was het niet. In 2008 heeft hij me wel nog gevraagd om de samenwerking opnieuw op te starten, maar daar ben ik toen niet op ingegaan. Ik ben die muziekstijl ontgroeid. Er is nu ook geen contact meer, zoals dat dan gaat.”

Je vertelde net dat je als Fatia meer liefde naar de mensen wil brengen. Wat betekent de liefde tussen twee mensen voor jou?

“Mijn ouders zijn gescheiden toen ik acht was, maar dat heeft mijn beeld niet aangetast. Papa woont terug in Marokko en is sinds de scheiding van mijn mama meerdere keren opnieuw getrouwd en heeft nog acht kinderen gemaakt. (lacht) Mijn jongste halfzusje is jonger dan mijn zoon. Het is ondertussen alweer tien jaar geleden dat ik mijn vader nog heb gezien.”

Dat vind je niet jammer?

“Bwoh, bij ons gaan die dingen anders. Mijn leven was hier, zijn leven was daar, voilà. Als het niet meer gaat, moet je uit mekaar kunnen gaan. Dat is ook wat er gebeurd is met Kris, de vader van mijn zoon. We zijn getrouwd in 2011, maar hebben een aantal jaren geleden besloten om te scheiden. Zulke dingen gebeuren nu eenmaal, al geef ik toe dat ik een hele tijd heb geworsteld met het gevoel dat ik gefaald had. Gelukkig komen Kris en ik nog goed overeen: we gaan bij mekaar op de koffie en vieren de verjaardagen van onze zoon samen.”

© Boumediene Belbachir

Hoe sta jij in het leven?

“Positief. Vroeger had ik een donker kantje, maar dat is met de leeftijd op de achtergrond geraakt.”

Het is dit jaar twintig jaar geleden dat jouw broer omkwam bij een verkeersongeval. Heeft dat jouw kijk op het leven beïnvloed?

“Toch wel. Het was de meest traumatische gebeurtenis uit mijn leven. Ik wist nog van niets toen journalisten me opbelden. Beelden van de verhakkelde auto waren al te zien op TV Limburg vóór ik mijn moeder had gezien. Het was vreselijk. Maggy, mijn personage in Spring, is ook plots verongelukt. Voor de jonge kijkers was dat een schok, maar het maakte dit onderwerp wel bespreekbaar. (denkt na) Door wat er met mijn broer is gebeurd, was ik heel bang toen mijn zoon werd geboren. Ik was een overbeschermende moederkloek, omdat ik bang was dat Alec iets zou overkomen. Anderzijds neemt hij nu een beetje de rol van mijn broer over. Jamal pushte me vroeger om mijn grenzen te verleggen, dat doet Alec nu ook. ‘Kom, we gaan klimmen’, en dan moet ik hem maar kunnen volgen. Dan lijkt het of Jamal er ook bij is.”

Dat donkere kantje dat je vroeger had, hoe ben je dat kwijtgespeeld?

“Het moederschap heeft mijn kijk op het leven volledig veranderd. Wat zeg ik: het is de zín van mijn leven. Wat is het nut van dit alles als je niets kan doorgeven? Alles wat ik gedaan heb vóór ik moeder werd, was egoïstisch. Puur voor mezelf. Maar nu ben ik me bewust van de verantwoordelijkheid die ik heb. Ik vind het belangrijk om er voor Alec te zijn en om leuke dingen met hem te doen. Wij gaan regelmatig bushcraften, ik heb mijn klimbrevet gehaald dus we gaan ook vaak samen klimmen. Dat zijn allemaal dingen die de mensen niet van mij verwachten. Ze denken: ‘Die Zohra, dat is glitter, glamour, champagne en Ibiza!’”

Dat is toch ook een kant van jou?

“Nee. Door mijn werk is het me wel allemaal te beurt gevallen, maar ik heb dat nooit opgezocht. Ik ben niet materialistisch, ik ben geen merkenmadam en heb thuis géén uitpuilende dressing. Maar dat is wel het imago dat ik heb gekregen doordat ik op dat podium sta. De mensen zijn bang van mij, merk ik. Er is altijd een zekere afstand.”

© Boumediene Belbachir

Voel je je daar goed bij?

(snel) “Ja, het is comfortabel. Het is een schild dat me zit als gegoten. Mijn papa luisterde vroeger naar Kid Creole, James Brown en Boney M. Mama naar Cyndi Lauper, Kim Wilde en Wham! Ga maar na, allemaal figuren die gebruikmaken van een soort masker dat hen beschermt. Zo doe ik het ook. Ik ben als een politieagente die in het dagelijkse leven een gewone vrouw is, maar er met haar uniform heel stoer uitziet.”

Zodat we gewaarschuwd zijn: Don’t mess with Zohra ?

“Ja, zoiets. Ik moet me kunnen prepareren als ik het podium opga. Zoals Batman die zijn pak aantrekt.”

Als we terugblikken, had je soms bijzonder weinig textiel nodig om je te prepareren. Zoals vorig jaar op Rock Herk, waar je gastzangeres was bij Praga Khan.

“Het was nog eens helemaal voluit gaan. Ook voor die optredens had ik inderdaad weer een nieuwe look bedacht: Twilight-achtige lenzen, mijn haar in een staart en mijn latexpakje ben ik in een erotiekshop gaan kopen.”

“Ik sta nog niet open voor een nieuwe relatie” Zohra

Je wordt niet gehinderd door gêne wanneer je als een seksgodin op het podium staat?

“Nee, dat knopke kan ik makkelijk omdraaien. Als je bij Praga Khan gaat zingen is het: rock-’n-roll, roepen, seks! Half werk heeft dan geen enkele zin. Wat niet betekent dat ik me dit over tien jaar nog zie doen. Het is ook nooit mijn bedoeling geweest me te profileren als sekssymbool, al heb ik natuurlijk wel vaak op de cover van mannenbladen gestaan. Grappig, ik ben nu al die foto’s aan het posten op Instagram. Als ik ze terugzie, denk ik: ‘Amai, dat was toch vrij bloot.’ Dat zou ik op deze leeftijd niet meer doen. Sensuele foto’s wel, maar dan met meer kleren aan.”

Krijgen mannen soms een fout beeld van jou?

“Ze hebben me alleszins nooit lastiggevallen. Ook hier weer waren het mijn maskers die me hielpen: altijd afstand. Ik krijg ook helemaal geen dickpics, of zo. Waarmee ik niet zeg dat ik geen foute mannen heb gehad.” (lacht)

Welke types trekken jou aan?

“Nu? Ik sta er eigenlijk nog niet voor open. Als ik terugkijk, moet ik wel toegeven dat ik me soms aangetrokken voelde tot mannen met een narcistisch kantje. In het begin deden ze zich op een bepaalde manier voor, ze praatten mij naar de mond, waardoor ik in de val liep. Ze waren zogezegd enorm zelfzeker, charmant, vlot en artistiek. Achteraf bleek dan niets te zijn wat het leek. Hun verwachtingen bleken soms ook totaal verkeerd. Ze dachten dat ze die podiumbabe aan de haak hadden geslagen, maar moesten constateren: ‘Oh, eigenlijk zijt gij ook maar een gewoon meisje?’”

