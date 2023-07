Op de Gold Cup heeft Mexico in de nacht van zondag op maandag met 0-1 verloren van Qatar. KRC Genk-verdediger Gerardo Arteaga was er terug bij na een schorsing en stond de volledige wedstrijd op het veld.

De wedstrijd tegen Qatar had geen belang meer voor de Mexicanen, die al zeker waren van groepswinst en kwalificatie voor de kwartfinales. Daarin komen Arteaga en co volgend weekend in actie.