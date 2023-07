Hailey Bieber heeft het helemaal gehad met haat van Selena Gomez-fans

Het Amerikaanse model Hailey Bieber, wederhelft van popster Justin Bieber, is het beu. Ze vindt dat jarenlange haatreacties van Selena Gomez-fans moeten stoppen. In een interview schept ze voor eens en altijd duidelijkheid: de twee dames hebben geen ruzie.

Wat voorafging: de Canadese popster Justin Bieber en Selena Gomez begonnen als tieners een relatie met elkaar. Die liep meermaals op de klippen, maar ze vonden elkaar steeds terug. In 2018 leek het echt menens. Tot groot jolijt van de trouwe fans, want die hoorden al huwelijksklokken luiden.

In september luidden de klokken inderdaad, al gaf Bieber zijn jawoord niet aan jeugdliefde Selena Gomez. De laatste episode van hun sprookje eindigde alweer een maand nadat ze elkaar terugvonden. Bieber ging na de breuk terug naar model Hailey Baldwin, met wie hij in 2016 een half jaar samen was. De klik was er nog steeds en het paar twijfelde niet lang om te trouwen.

Sindsdien zijn Selena-fans heel boos. Ze vinden dat Hailey zomaar met de man van Selena’s dromen aan de haal is gegaan. Op sociale media steken ze niet onder stoelen of banken dat ze altijd zullen blijven hopen dat Selena en Justin weer samenkomen… en Hailey van het toneel verdwijnt. Nu heeft Hailey het helemaal gehad met al dat drama, zo zei ze zelf in een interview met The Circuit.

“Ik denk niet dat dit over Hailey Bieber en Selena Gomez gaat. Er worden twee vrouwen tegen elkaar opgezet. Het gaat over de gemene, walgelijke haat die kan voortkomen uit volledig verzonnen en verdraaide en in stand gehouden verhalen. Dat kan echt gevaarlijk zijn”, zei ze. Dat de twee nog steeds ‘vechten’ om Justin Bieber is volgens haar ook bij de haren getrokken. “Het is verschrikkelijk. Ik heb er een hekel aan. Ik heb er vanaf het begin een hekel aan gehad. Ik weet niet waarom ik, waarom wij, steeds moeten zeggen dat er geen probleem is”, verduidelijkt ze. “Het is teleurstellend dat mensen zich vaak nog zo gedragen als er een man in het spel is”, besluit ze.