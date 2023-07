Felicia (28) verdient de kost als professionele zeemeermin: “Mijn onderwaterkusjes zijn erg populair”

Felicia Flaherty (28) heeft geen alledaagse job. De vrouw was vroeger fotomodel en het gezicht van een Amerikaanse keten van kapperszaken, maar verdient nu al een tijdje de kost… als fulltime zeemeermin. “Mijn onderwaterkusjes zijn erg populair”, aldus Felicia. “Kinderen springen op en neer als ik hen eentje toegooi en werpen me ook kushandjes.”

De zaken gaan goed voor de Amerikaanse. “Zeker sinds de remake van De kleine zeemeermin”, aldus Felicia, die naar eigen zeggen zo’n 300 dollar per uur verdient met haar ongewone job. “Maar ik hou vooral van mijn werk omdat ik vreugde breng en mensen gelukkig maak.”

De zeemeermin doet niet alleen fotoshoots, maar maakt ook reclamefilmpjes, vaak op bijzondere locaties. “Onlangs werd ik gefotografeerd bij een geschonken schip, dat op 27 meter diepte ligt.” Maar dat is geen probleem voor Felicia, die ook haar duikbrevet heeft en meer dan drie minuten haar adem kan inhouden.

(Lees verder onder de foto)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Felicia wordt ook ingehuurd om in gigantische aquariums te zwemmen en toeschouwers te entertainen. Mensen van alle leeftijden kijken gefascineerd toe als ze naar hen wuift in zo’n watertank, maar vooral kinderen zijn erg enthousiast. “Ik gooi hen dan bubble kisses toe, onderwaterkusjes die een perfecte cirkel van bellen vormen. “Hun reactie is zo lief.”

Volgens Felicia kan iedereen zeemeermin worden, maar het vereist passie én je moet veel oefenen. “Het duurde een tijdje voor ik me met mijn staart thuisvoelde in het water”, geeft ze toe. “En ik zwem zonder apparatuur, dus soms raakt er soms water in mijn longen en ogen en dat doet pijn. Maar intussen is mijn staart mijn tweede huid geworden.”