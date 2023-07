Bilzen

Een 14-jarige jongeman zal een verkeersvormingsklas moeten volgen nadat hij afgelopen weekend door de politie aan de kant werd gezet. De tiener werd op de Riemsterweg betrapt terwijl hij met een elektrische step al slingerend over de weg reed in plaats van op het fietspad. De jongeman is daarnaast ook nog te jong om met een elektrische step te rijden.