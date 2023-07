Werd nu ook koning zelf slachtoffer van wrede machtsstrijd binnen Zoeloe-gemeenschap?

Na ruim 50 jaar op de troon, 6 huwelijken en (minstens) 28 kinderen stierf Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu in maart 2021 aan de gevolgen van suikerziekte en Covid-19. Tot er een mannelijke opvolger gekozen was, had de Zoeloe-koning zijn derde vrouw aangeduid als voorlopige regentes. Als zus van de koning van eSwatini (Swaziland) was zij, Mantfombi Dlamini, namelijk zijn enige echtgenote van koninklijken bloede.

Ongetrouwd

Amper een maand na haar aanstelling, in april 2022, stierf Dlamini echter onverwacht – ook toen waren er al speculaties over een mogelijke vergiftiging. Haar dood was het begin van een interne machtsstrijd die alleen maar heviger zou worden.

In haar testament had Dlamini haar oudste zoon Misuzulu kaZwelithini aangeduid als opvolger, maar lang niet iedereen was het daarmee eens. Niet alleen was hij nog niet getrouwd – wat erg belangrijk is binnen de Zoeloe-gemeenschap – maar hij had ook al een buitenechtelijke zoon. Lees: velen vonden hem ongeschikt voor de troon.

Nog belangrijk om te vermelden: in november 2020 was de oorspronkelijke kroonprins Lethukuthula Zulu nog vermoord. Tot vandaag is niet duidelijk wie daar verantwoordelijk voor was.

Oudste zoon

In de hoop om niet Misuzulu maar prins Simakade (de oudste nog levende zoon van de betreurde Goodwill Zwelithini) op de troon te krijgen, spanden meerdere broers en zussen een rechtszaak aan. Ze vingen echter bot en in augustus 2022 werd Misuzulu officieel tot opvolger van zijn vader benoemd. De traditionele kroningsceremonie werd door duizenden onderdanen bijgewoond.

Zoeloes op de kroningsceremonie van Misuzulu kaZwelithini in augustus van vorig jaar. — © AFP

De interne machtsstrijd bleef echter duren. Nog niet zo lang geleden kwam een van zijn meest ervaren adviseurs nog plotseling om het leven en nu moest de nieuwe koning zelf naar het ziekenhuis worden gebracht. Ook hier zou gif telkens de boosdoener geweest zijn.

Omdat hij vreesde voor nieuwe aanslagen op zijn leven, weigerde de 48-jarige Misuzulu in Zuid-Afrika behandeld te worden en zocht hij medische hulp in het naburige eSwatini. Volgens zijn premier Chief Mangosuthu Buthelezi stelt de koning het al bij al vrij goed.

Het lijkt er dus op dat Misuzulu volledig zal herstellen, al is hij nog niet van zijn kopzorgen verlost. Sinds kort zijn er ook spanningen ontstaan tussen hem en premier Buthelezi en hebben de aanhangers van prins Simakade hun strijd nog altijd niet opgegeven.

Er zijn voorlopig meer vragen dan antwoorden in dit verhaal. Werd de koning echt vergiftigd? Zitten zijn eigen broers en zussen erachter? Er kwam nog geen officiële reactie van de lokale ordediensten en momenteel heerst vooral de onduidelijkheid. Het enige dat wel zeker lijkt, is dat de interne machtsstrijd nog niet gestreden is.