Vrouw die echtgenoot en zoon verloor in Titan, getuigt: “De CEO verzekerde ons dat het veiliger was dan de straat oversteken”

“Ik zie er nogal dik uit.” Stevig ingepakt in onder meer een waterdichte broek en jas, laarzen, een helm, een reddingsvest “en dikke sokken tegen de kou” grapte de Brits-Pakistaanse miljardair Shahzada Dawood nog toen er net voor het vertrek van de Titan nog een groepsfoto werd genomen. “Ook het instappen verliep niet vlot bij mijn man”, zo getuigt zijn vrouw Christine nu in een interview met The New York Times. “Hij sukkelde nogal met zijn laarzen. Ik weet nog dat ik toen dacht: Oh God, ik hoop dat hij niet in het water valt.”

Dat was 18 juni, kort voor 8 uur. Drie uur eerder waren Christine, Shahzada en hun negentienjarige zoon Suleman aangekomen op het dek van het Titan-moederschip. “In de dagen ervoor had het er even naar uitgezien dat we het vertrek niet zouden halen omdat onze vlucht meermaals geannuleerd was”, zegt Christine. “Toen waren we daar behoorlijk bezorgd om, achteraf gezien had ik natuurlijk gehoopt dat we te laat waren geweest.”

(Lees verder onder de foto)

Na ongeveer 1 uur en 45 minuten onder water werd alle communicatie met de Titan verbroken. — © AFP

Geen country

Ongeveer 1 uur en 45 minuten nadat de Titan onder water was gegaan, werd alle communicatie verloren. Er werd een dagenlange zoektocht opgezet, maar intussen is gebleken dat de duikboot op dat moment allicht al geïmplodeerd was.

In het interview getuigde Christine dat haar echtgenoot en zoon hun laatste momenten hebben doorgebracht in totale duisternis. “Om energie te besparen werden alle lichten gedoofd tot ze de zeebodem zouden bereiken. Ondertussen konden de passagiers in de diepte wel kijken naar lichtgevende wezentjes. Mijn echtgenoot was daar zo enthousiast als een peuter over”, zegt ze. “En tijdens de afdaling mocht iedereen ook naar hun zelf meegebrachte muziek luisteren. Dat mocht eender wat zijn, zo had de kapitein op voorhand gezegd. Alleen countrymuziek was verboden.”

Drie dagen voor vertrek waren er ook nog enkele veiligheidsbriefings en wetenschappelijke lezingen geweest. “De kapitein (Fransman Paul-Henri Nargeolet, red.) vertelde toen onder meer dat hij al 37 eerdere duiken naar de Titanic had ondernomen en dat hij zelfs één keer drie dagen had vastgezeten zonder communicatie met de buitenwereld. Toch, zo verzekerde hij ons, was alles superveilig. Zodra er iets zou mislopen, zou de duikboot automatisch naar de oppervlakte worden gestuurd. Mijn man vond het allemaal erg cool.”

Wereldrecord onder water

Ook haar zoon had grote plannen. Hoewel ze niet veel spullen aan boord mochten meenemen, had Suleman toch een Rubiks Kubus mee. “Hij wilde het wereldrecord Rubiks Kubus onder water verbreken”, aldus zijn mama.