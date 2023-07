Vijf doden bij grootschalig Israëlisch offensief op Westelijke Jordaanoever

Minstens vijf Palestijnen zijn gedood bij een grootschalige Israëlische militaire operatie in de stad Jenin op de Westelijke Jordaanoever. Er vielen ook tientallen gewonden, van wie er zeven in kritieke toestand zijn. Dat heeft het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid maandag bekendgemaakt.

Israël zei dat de operatie, inclusief luchtaanvallen, gericht was op “terroristische infrastructuur” en de voorbode was van een grootschalig grondoffensief. Een theater in het centrum meldde dat het geraakt was door de aanvallen. Ook het vluchtelingenkamp in Jenin was een doelwit. Daar wonen ongeveer 17.000 mensen. “We zullen niet werkloos toekijken hoe terroristen burgers schade blijven berokkenen door het Jenin-kamp als schuilplaats te gebruiken”, tweette het Israëlische leger.

Een woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas noemde de Israëlische operatie “een nieuwe oorlogsmisdaad”. Hij riep de internationale gemeenschap op om “haar schandelijke stilzwijgen te doorbreken en ernstige actie te ondernemen”.

“Terreurhaard”

De luchtaanvallen troffen onder andere een commando- en communicatiecentrum dat werd gebruikt als wapenopslagplaats, ontmoetingsplaats voor terroristen en observatiepost, zeiden het leger en de Israëlische binnenlandse inlichtingendienst Shin Bet in een verklaring die werd geciteerd door de Jerusalem Post. Volgens het rapport was er in heel Jenin sprake van stroomuitval.

De Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant zei dat de IDF in Jenin “opereert tegen terreurhaarden”. Volgens Palestijnse verslagen trokken Israëlische soldaten kort na de luchtaanvallen de stad binnen. Ze vochten er met Palestijnse militanten.

Voorgeschiedenis

Jenin, in het noorden van de Westelijke Jordaanoever, heeft zich ontpopt als een bolwerk van Palestijnse militante groeperingen. In de stad vinden geregeld dodelijke confrontaties plaats tussen Israëlische troepen en militanten.

De veiligheidssituatie in Israël en de Palestijnse Gebieden is al lange tijd gespannen. Steeds weer komt het tot confrontaties. Sinds het begin van het jaar zijn al zowat 130 Palestijnen gedood bij Israëlische legeroperaties, gewelddadige confrontaties of bij eigen aanslagen. Tegelijk kwamen zowat twintig Israëli’s, een Oekraïense vrouw en een Italiaan om het leven bij aanslagen.

Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967. De Palestijnen willen de gebieden voor een eigen staat.