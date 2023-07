Vier keer omleiding op een vierkante meter in Heibloemstraat

Het lijkt erop dat hier een omleiding geldt. Of is het een wegomlegging? — © Kristof Van Rompaey

Heist-op-den-Berg

In de Heibloemstraat in Heist-op-den-Berg zijn tussen de Mechelbaan en de Kwadenplasstraat rioleringswerken aan de gang. Dat levert er momenteel een nogal opvallend zicht op, want een nog af te werken putdeksel is er afgezet met vier omleidingsborden waartussen een lint is gespannen. Een hek er vlak voor geeft wel al aan dat de weg enkel toegankelijk is voor plaatselijk verkeer.