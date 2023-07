Anthony De Schutter en Jasmijn Villhaber Limburgse golfkampioenen

Op Golfforum in Lummen werd afgelopen weekend de negentiende editie van het Limburgs Kampioenschap Stroke Play gespeeld. Jasmijn Villhaber en Anthony De Schutter maakten hun favorietenrol helemaal waar.

Jasmijn, een Nederlandse die lid is op Royal Limburg, toonde zich zoals verwacht de betere in haar reeks. Rondje 74 volstond om de titel te grijpen voor een uitstekende Ellen Gielen die toppers Lydia Vanaken en Estelle De Blieck achter zich hield. Kim Aerts werd vijfde voor Daisy Cordier, Katrien Kerkhofs en Dominique Boesmans.

Bij de mannen was de strijd heviger en vooral gelijk opgaand. Anthony De Schutter en thuisspelende Dries Verbeemen finishten met een par 72 gelijk. Een play-off moest dus over winst en verlies beslissen. Na één extra hole was de strijd gestreden. Dries boog het hoofd voor topfavoriet Anthony De Schutter die zijn naam bijschrijft op het palmares van het Limburgs Kampioenschap waar namen als Christopher Mivis, Thomas Pieters en Rens Megens, vijf maal winnaar, op prijken.

Benny Willems tikte als derde aan voor Andy Maenen, Bart Veulemans en Pieter Janssen die als gedeeld vierde eindigden. Het team van Golfforum, dat kapitein Benny Willems in lijn bracht, won het clubklassement voor Millennium en Royal Limburg.