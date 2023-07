Jasper Philipsen hoopt op eerste massasprint: “Niemand zal nog fris zijn, maar de snelheid van de spurters nog niet afgebot”

Veelal vlak met alleen nog enkele puistjes in de laatste 20 km. Rit 3 van Amorebieta naar Bayonne kondigt zich aan als een etappe voor de mannen met de gespierde bovenbenen. Onder hen ook Jasper Philipsen. De snelle man van Alpecin-Fenix hoopt zijn kans te kunnen gaan in de laatste rechte lijn. “Als het moet, zullen we onze verantwoordelijkheid nemen.”

Na twee ritten met heel wat hoogtemeters en steile klimmen, vlakt het parcours van deze Tour vandaag voor het eerst wat af. De spurters ruiken hun eerste opportuniteit. Alleen hebben de eerste twee ritten al flink wat energie opgeslorpt. “Ik verwacht niet dat er nog veel echt fris zitten”, zegt Philipsen. “Het kruipt wel in de kleren. Alleen denk ik niet dat de sprinters al wat van hun snelheid verloren zijn.”

Sprinttrein met drie echte lead-outs

De spurters die het vaakst naar voor geschoven worden zijn Jakobsen, Groenewegen en Philipsen. Maar de Limburger ziet het niet echt beperkt blijven tot een strijd tussen dat trio. “Er zitten er nog wel wat tussen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Pedersen die een goeie indruk maakt en Cavendish zal ook zeker op de afspraak zijn. Er zijn snelle mannen genoeg in dit peloton.”

Het voordeel dat Philipsen heeft: hij beschikt over een op papier ijzersterke sprinttrein. Waar bij andere spurters iedereen een handje toesteekt en er één echte lead-out is die de laatste hectometers voor zijn rekening neemt, beschikt de Limburger over drie gepatenteerde lead-outs. “Normaal gaat Ramon (Sinkeldam) de eerste man zijn, daar achter Jonas (Rickaert) en dan Mathieu (Van der Poel). Al bekijken we dat op het moment zelf, hoe iedereen zich voelt en hoe we de trein op de rails krijgen. Of wij de rit gaan controleren? Dat moeten we nog afwachten, maar als het moet, zullen we onze verantwoordelijkheid wel nemen.”