‘Met vier in bed’ keert terug, en er doet zowaar een profwielrenner mee

Voor het eerst sinds 2019 terug bij VTM: ‘Met vier in bed’. Eind juni was de laatste opnameweek, maar op het scherm passeren alle bed and breakfasts pas vanaf vanavond de revue. Eindredacteur Pippa Van Nerum blikt vooruit. “Er doet deze keer een profwielrenner mee.”

De camera’s filmen al sinds de paasvakantie, het voorbereidende werk met het zoeken van 36 nieuwe B&B’s en evenveel uitbaters begon al veel eerder. Maar er valt nog zoveel meer te melden.

In een nieuw jasje

Het programma kreeg een frisse update. “Denk aan een nieuw logo en nieuwe generiek”, zegt Van Nerum. “Maar inhoudelijk zijn er andere accenten. Het gastenboekje vervangt de enveloppe waarin de gasten de scores en opmerkingen staken. Bij het verdelen van de bedjes (de punten, red.) is er nu een zesde categorie: de troeven. Sommige B&B’s hebben een fantastische ligging of keigoeie sauna. Je kon zulke zaken moeilijk quoteren onder kamerhygiëne. (lacht) De trofee is voortaan een gevelbordje dat de winnaars kunnen ophangen. Geen commentaarstem meer van Leen Demaré, voortaan hoor je Anne Paulissen van Joe.”

Terug naar de roots

In de vorige 424 afleveringen evolueerde Met vier in bed van de typische B&B’s naar afleveringen waarin al eens een unieke locatie passeerde. Van een hotel met houten cabins in honingraatmotief tot gerestaureerde treinwagons. “Alle zaken van dit elfde seizoen zijn echte B&B’s, terwijl je soms in het verleden ook hotels had”, vertelt de eindredacteur. Nu gaat het programma terug naar de roots: meestal kleinschalige privéprojecten met minimaal drie kamers. “Bij één zaak worden er glampingtenten in de tuin geplaatst. Met wielrenner Jelle Wallays doet ook een bekende naam mee.”

Ook de troeven van een B&B zullen nu als extra categorie gelden. — © VTM

Sant in eigen land

Voorheen doken de camera’s van Met vier in bed op in onder meer Kroatië, Zweden, Marokko, Thailand, Zweden en Tsjechië. Deze keer zien we enkel Vlaanderen en Wallonië. “Al kan dat bij een eventueel volgend seizoen weer veranderen”, zegt Van Nerum. “Markante plekjes in overvloed in eigen land. Van een kasteel, pastoriewoning tot werkende windmolen op het domein tot verbouwde hoeve, fruitboerderij, of een historisch pand in Brugge. We zitten zelfs in een excentriek kunsthuis en een B&B in hartje Antwerpen die zich toespitst op universal design. Concreet is die volledig voorzien om mensen met een beperking te ontvangen, zonder dat je dat meteen in de gaten hebt als je het gebouw binnenstapt. De uitbater is trouwens ook blind.”

Wat je als kijker niet ziet

Voor de opnames is meer volk nodig dan je denkt. “We hebben tien medewerkers rondlopen in elke B&B”, zegt Van Nerum. “We hebben twee cameraploegen en dus ook twee regisseurs ter plaatse. Er is ook een story-editor, iemand die de verhalen opvolgt en verzamelt van beide ploegen. Er zijn productiemensen en iemand die de drone bedient.” De draaidagen zijn lang. “Ze moeten ruim uit de veren voordat het gastkoppel om 7 uur het ontbijt klaarzet voor de gasten. En het laatste shot is pas gemaakt als de deelnemers hun nachtlampje uitdoen.” Denk vooral niet dat de tv-crew in veldbedjes overnacht in elke B&B. “We zitten telkens in een hotel in de buurt. Ontbijten of avondeten kan uiteraard niet gelijktijdig met de deelnemers.”

Faire kandidaten?

Er werd in Met vier in bed nog nooit een maximumscore gehaald. Al kwam Vous Lé Vous van kok Giovanni Oosters in het Limburgse Wimmertingen ooit erg dichtbij. “Je merkt bij iedereen dat ze graag willen winnen. De meeste deelnemers geven fair punten, al heb je altijd mensen die tactisch spelen. Dat merkten we dit seizoen af en toe. Dat ze dan een bedje minder geven om hun kansen op eindwinst te vergroten. Aan de andere kant gunnen ze het elkaar allemaal enorm en zijn ze oprecht nieuwsgierig naar de feedback van hun collega’s.”

‘Met vier in bed’, VTM, maandag tot donderdag om 21.15 uur