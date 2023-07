Politie neemt voor het eerst elektrische fiets bestuurlijk in beslag: “Roekeloos rijgedrag wordt niet getolereerd”

De Antwerpse politie heeft voor het eerst een elektrische fiets bestuurlijk in beslag genomen. De fietser had andere personen in gevaar gebracht door roekeloos rijgedrag. Hij zal voor de politierechtbank moeten verschijnen.

De verkeerspolitie merkte de fietser donderdag op. “Hij reed al zigzaggend over zowel het fietspad als het voetpad, rakelings langs andere voertuigen en weggebruikers”, legt woordvoerder Kim Bastiaens van de Antwerpse politie uit. “De man reed met een hoge snelheid en verschillende voetgangers moesten plots stoppen om een aanrijding te vermijden.”

De politie probeerde om de man te laten stoppen toen hij een rood verkeerslicht negeerde. “Die bevelen werden echter genegeerd en de man zette zijn onverantwoord en risicovol rijgedrag verder. Hij werd uiteindelijk op Linkeroever staande gehouden.” De 36-jarige man zal zich later moeten verantwoorden voor de politierechtbank.

De politie nam de fiets, een elektrische mountainbike, bestuurlijk in beslag. Dat is een maatregel die de politie sinds 2019 kan nemen om de openbare veiligheid en rust te garanderen. Dit was de eerste keer dat de politie een elektrische fiets in beslag nam.

“In 2019 voerden we een nieuwe aanpak in om de strijd tegen roekeloze en gevaarlijke chauffeurs in onze stad op te voeren. Sindsdien kunnen we hun voertuigen bestuurlijk in beslag nemen”, zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Het is belangrijk dat álle weggebruikers zich in Antwerpen respectvol gedragen en zich aan de verkeersregels houden. Roekeloos rijgedrag zal van niemand worden getolereerd. Ook van fietsers niet”, aldus De Wever, die de politie nog bedankt voor het kordaat optreden.(jtp)