Toerist die naam in Colosseum kerfde is geïdentificeerd: “Hij bleef zich maar excuseren”

De man die gefilmd werd terwijl hij zijn naam en die van zijn vriendin in een muur van het Romeinse Colosseum kerfde, is geïdentificeerd. Het gaat om een Britse man, die zich volgens de Italiaanse autoriteiten “erg schuldig voelt” over zijn daad.

De man werd onlangs gefilmd door een andere toerist terwijl hij met een sleutel in een muur van het Colosseum stond te kerven. De video ging viraal, en leidde wereldwijd tot verontwaardiging.

De Italiaanse politie heeft de man inmiddels geïdentificeerd als Ivan Dimitrov uit Bristol. “We konden de hand leggen op het telefoonnummer van meneer via het hotel waar hij verbleef, en hadden hem een boodschap gelaten met de vraag om ons te contacteren”, aldus politiewoordvoerder Roberto Martina. “Hij heeft ons teruggebeld, en zijn verontschuldigingen aangeboden. Hij zei dat hij erg van streek was door wat hij had gedaan, en bleef zich maar verontschuldigen. Ik denk dat hij vooral bang was voor de gevolgen van een eventueel proces.”

Celstraf en boete

Dimitrov riskeert een celstraf van twee tot vijf jaar en een boete van 15.000 euro. “Deze zaak bewijzen is niet zo moeilijk, gezien het bestaan van de video”, aldus Martina. “We hebben hem niet gevraagd waarom hij deed wat hij deed, dat is aan de rechter.”

Hayley Bracey, de vriendin van Dimitrov wiens naam ook in het Colosseum gekerfd werd, wordt niet vervolgd door de Italiaanse politie. “Technisch gezien zou ze beschouwd kunnen worden als medeplichtige, maar ze maakt momenteel geen deel uit van een klacht, dus is ze wat ons betreft een onschuldige partij.”