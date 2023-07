Gazzetta: “Romelu Lukaku onderhoudt conditie op Sardinië, Inter wil hem houden via huur met verplichte aankoopoptie”

Volgens La Gazzetta dello Sport zou Lukaku de onderhandelingen volgen vanop Sardinië, waar hij tijdens zijn vakantie zijn conditie onderhoudt met privé-trainer Johan Gerets.

Inter probeert intussen de nodige fondsen te werven door de verkoop van Brozovic aan Al-Nassr af te ronden. Pas als de wispelturige Kroaat zijn krabbel zet onder een driejarig contract weet Inter zich verzekerd van 18 miljoen euro.

Intussen wordt ook uitgekeken naar hoe ver Manchester United wil gaan om Inter-doelman André Onana te herenigen met manager Erik ten Hag. Die transfer zou tussen de 50 en 60 miljoen euro in het laatje moeten brengen.

Inter heeft het geld nodig om sterk genoeg te staan in de onderhandelingen met Chelsea over Romelu Lukaku. De Engelse club betaalde twee jaar geleden nog 115 miljoen euro voor de Rode Duivel en wil daar zoveel als mogelijk van recupereren. Lukaku zelf wil na zijn uitleenbeurt koste wat het kost bij Inter blijven en zei al neen tegen een lucratief aanbod van het Saudische Al-Hilal.

Chelsea zou minstens 40 miljoen euro willen, maar Inter hoopt dat de Londenaren oren hebben naar een creatieve oplossing, waarbij Lukaku eerst gehuurd zou worden voor 5 miljoen euro, waarna een verplichte aankoopoptie in werking zou treden. Die zal sowieso nog voor discussie zorgen, want als we La Gazzetta mogen geloven, zou Inter hopen dat 30 miljoen euro volstaat, in schijven te betalen.

Inter en Chelsea zouden een van de komende dagen via videocall onderhandelen.