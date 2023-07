Vandaag op Wimbledon: drie Belgen in actie, Djokovic speelt Centre Court in en 43-jarige Venus Williams tegen Oekraïense mama

Drie Belgen in actie

Op de eerste dag van Wimbledon komen drie van de zeven Belgen in actie. David Goffin (WTA 123) was uitgeloot tegen de Australiër Nick Kyrgios (ATP 33), maar zal het na diens forfait maandagmiddag na 14u opnemen tegen een lucky loser.

Elise Mertens (WTA 28) opent haar toernooi om 12 uur tegen de Slovaakse qualifier Viktoria Hruncakova (WTA 127). Het is afwachten in welke vorm de Limburgse in Londen verschijnt. Na haar nederlaag in de achtste finales op Roland Garros speelde Mertens slechts een enkelpartij op gras, waarin ze moest opgeven met heupproblemen.

Bloeit Elise Mertens na heupproblemen weer open op het Londense gras? — © BELGA

Ook Maria Zanevska (WTA 88) begint eraan om 12 uur, tegen de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 677).

Deze affiches mag u niet missen

Om 14u30 staat op Centre Court het duel tussen Novak Djokovic (ATP 2)en de Argentijn Pedro Cachin (ATP 68) op het programma. Ga er maar aanstaan, Pedro: Djokovic verloor al tien jaar geen duel op Centre Court. In de finale van 2013 klopte Andy Murray de Serviër daar in drie sets. Het is een traditie dat de titelverdediger bij de mannen het Centre Court opent op de eerste maandag van Wimbledon. Als Djokovic Wimbledon opnieuw wint, komt hij gelijk met Roger Federer op acht titels. Hij zou ook Bjorn Borg en Federer evenaren met vijf opeenvolgende overwinningen.

Iga Swiatek tijdens haar training op Swiatek. Ze zou net hersteld zijn van ziekte. — © AFP

Bij de vrouwen begint Iga Swiatek (WTA 1) om 14u tegen de Chinese Lin Zhu (WTA 34) aan haar jacht op een eerste Wimbledon-titel. Vrijdag was er even paniek, toen het nummer één van de wereld forfait moest geven voor de halve finales van het WTA-toernooi van het Duitse Bad Homburg, enkele dagen voor de start van Wimbledon. De Poolse sukkelde met koorts, maar zou hersteld zijn.

Als Swiatek in Londen haar vijfde Grand Slam zou pakken, steekt ze Naomi Osaka voorbij en komt ze op haar 22ste al op gelijke hoogte met Maria Sharapova en Martina Hingis. Dat zou de nummer 1 van de wereld ook de tweede meest succesvolle actieve speelster maken na Venus Williams, die zeven Grand Slam singles titels heeft, maar die in de 15 jaar sinds haar triomf in 2008 op de All England Club geen major meer heeft gewonnen. Tot dusver is Swiatek op Wimbledon nooit verder gekomen dan de vierde ronde.

Venus Williams blijft nog steeds voor opmerkelijke looks kiezen. — © REUTERS

Om 14u30 wordt er zowaar een duel tussen twee wildcards gespeeld op Centre Court. Twee klinkende namen staan er tegenover elkaar met Venus Williams (WTA 558) en Elina Svitolina (WTA 76). De Oekraïense is terug uit zwangerschapsverlof en bereikte op Roland-Garros al de kwartfinales. Venus Williams won Wimbledon vijf keer en kan er op haar 43ste nog steeds niet genoeg van krijgen.