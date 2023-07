Aanhangwagen kantelt op Herkenrodesingel: verkeer kan enkel passeren via uitvoegstrook

Hasselt

Op de Herkenrodesingel, net voorbij het kruispunt met de Kempische Steenweg is er maandag rond 8 uur een aanhangwagen van een bestelwagen gekanteld en dwars over de twee rijstroken terechtgekomen. Niemand raakte gewond.

Het verkeer dat via de Grote Ring richting Carrefour draait, ondervindt door het ongeval wat hinder. De voertuigen kunnen enkel passeren via de uitvoegstrook. De politie is ter plaatse om het verkeer te regelen.