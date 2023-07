Loes De Vries (48), vriendin van weerman Ruben Weytjens, is overleden aan darmkanker

Loes De Vries (48), de vriendin van weerman Ruben Weytjens, is afgelopen nacht overleden. Ruim een jaar geleden werd bij Loes darmkanker met uitzaaiingen in de lever en longen vastgesteld. De dokters wisten toen al dat ze haar niet meer zouden kunnen genezen.

“Loes is deze nacht na een dappere strijd tegen kanker vredig overleden”, meldt lifecoach Leen Huybrechts, een hechte vriendin van het koppel, via de Facebookpagina van de Limburgse weerman. Het trieste nieuws komt nauwelijks twee weken nadat Loes en Ruben bij HBVL getuigden over Loes haar gezondheid. “Er moet meer bewustwording rond darmkanker komen”, klonk het toen bij Loes. Het voorbije jaar leverde ze een bijzonder moedige strijd tegen de kanker in haar lichaam en onderging ze meer dan dertig chemokuren.

De voorbije weken ging ze plots sneller achteruit. Een oneerlijke strijd die ze niet meer kon winnen, zo wist ook Loes. In de nacht van zondag op maandag is ze in alle rust gestorven. Steunberichten voor Ruben kunnen worden achtergelaten op de Facebookpagina van de weerman, zo laat Leen nog weten. Ze vraagt ook begrip voor het feit dat de weerpagina van Ruben Weytjens de komende dagen slechts in de mate van het mogelijke zal worden geüpdatet.