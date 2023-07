Nieuwe wetgeving moet havens en schepen beter beschermen tegen georganiseerde misdaad

Er treedt een nieuwe wet in werking die de Belgische havens en de schepen in de havens en op de binnenwateren beter moet beschermen tegen drugssmokkel, terreurdreiging, buitenlandse inmenging, economische spionage en cybercriminaliteit.

Dat meldt vicepremier en minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld) maandag.

De wet maritieme beveiliging moet alle infrastructuur op zee en in de Belgische havens beschermen tegen georganiseerde misdaad en tegen iedereen met slechte bedoelingen die de havens viseert. Hij is sinds 1 januari van kracht, het koninklijk besluit (KB) dat de wet uitvoert, werd vorige week gepubliceerd in het Staatsblad.

De wet houdt in dat de werking van de Cel Maritieme Beveiliging binnen het Directoraat-generaal Scheepvaart wordt versterkt. Zo wordt de werking en de samenstelling van twee organen van de Cel – de negen Lokale Comités voor Maritieme Beveiliging (LCMB) en de Nationale Autoriteit voor Maritieme Beveiliging (NAMB) – aangepast.

Het doel is de veiligheid van en binnen de havens en havenfaciliteiten te verbeteren. Het toepassingsgebied van de wet strekt zich uit over de zes zeehavens (Antwerpen, Zeebrugge, Gent, Oostende, Luik en Brussel) en de 198 havenfaciliteiten. Daarvan zijn er 170 gelegen in de zeehavens en 28 langs de binnenwateren, waar dus ook zeeschepen aanmeren.

Met het nieuwe KB wordt ook het havenbeveiligingsplan geoptimaliseerd. Dat coördineert de beveiligingsmaatregelen voor verschillende havengebieden met uiteenlopende beveiligingskenmerken.