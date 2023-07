Politie gaat naar vermiste Céline Cremer zoeken in het water

Sinds Céline Cremer vorige week maandag als vermist werd opgegeven, heeft de politie van Tasmanië al “een breed gamma aan middelen van de politie en reddingsdienst ingezet, waaronder grondteams, politiedrones en helikopters, gespecialiseerde afdalingen en quads”. “Als onderdeel van de herziening van de zoektocht” wordt momenteel een zoekactie in het snelstromende water rond de Philosopher Falls in Waratah voorbereid, verklaart de politie maandag.

“We doen dit in een poging om antwoorden te vinden voor Célines familie, voordat we de zoektocht beginnen af te bouwen.” Vorige week verklaarde de politie dat de vrouw volgens medische experts de omstandigheden waaraan ze werd blootgesteld niet overleefd kan hebben.

Niet ver meegesleurd

Céline Cremer werd het laatst gezien op 17 juni in Waratah en haar wagen stond als minstens sinds 20 juni, mogelijk langer, geparkeerd aan het wandelpad naar de Philosopher Falls. Behalve haar wagen zijn geen verdere sporen meer gevonden van de Luikse vrouw. Het is ondertussen “extreem koud” in de regio, volgens de politie, met vriestemperaturen, sneeuw, regen en harde wind.

“Alles wijst er op dit moment op dat zij een wandeling ging maken en dat ze mogelijk uitgegleden is, zich verwond heeft en gevallen is, gedesoriënteerd is geraakt of misschien in het water is gevallen”, verklaarde politie-inspecteur Anthea Maingay eind vorige week. Er werd gewacht op gunstiger weersomstandigheden om in het water aan de voet van de Philosopher Falls te kunnen zoeken. Als Céline in de waterval viel, zou ze niet al te ver zijn meegesleurd, denkt Maingay, omdat zich “veel obstakels” in het water bevinden.

© Tasmania Police

