Nog opstootjes, maar autoriteiten spreken van “relatief rustige” nacht in Frankrijk

In een aantal Franse steden waren er zondagavond nog wat opstootjes, maar in het algemeen is de nacht rustiger verlopen en waren er een stuk minder arrestaties dan de voorbije dagen.

De rellen in Frankrijk ontstonden nadat een tiener van Algerijnse afkomst werd doodgeschoten door een politieagent toen hij probeerde weg te rijden bij een verkeerscontrole. Dat leidt al meerdere dagen tot hevige onlusten in verschillende Franse steden, vooral ’s nachts. De veelal jonge betogers beschuldigen de politie van racisme.

Ook zondagavond was het op veel plaatsen in Frankrijk weer onrustig. Al waren de rellen wel minder hevig dan in de voorgaande nachten.

Zondag kort voor middernacht maakte de Franse politie bekend 49 mensen te hebben gearresteerd. Dat aantal is aanzienlijk lager dan in de avonden ervoor rond dezelfde tijd. Rond 02.15 uur in de nacht van zondag op maandag was het aantal arrestanten volgens BFMTV opgelopen tot 78. Onder meer in Parijs werden rond 01.00 uur nog relschoppers opgepakt; in totaal zouden daar 20 arrestaties gebeurd zijn.

“Extreemrechtse groep uiteengedreven”

Net als tijdens de twee voorgaande nachten waren er zo’n 45.000 politieagenten en gendarmes op de been om rellen te voorkomen, of om die in ieder geval zoveel mogelijk in de kiem te smoren. In de straten van Marseille patrouilleerden pantserwagens, en in Grigny (Essonne) zou de gendarmerie relschoppers uit elkaar hebben gedreven met een pantservoertuig.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Volgens de lokale krant Le Progrès dreef de politie in Lyon, in de oude binnenstad, een extreemrechtse groep uiteen met traangas. Een honderdtal mensen was er samengekomen op de trappen van het stadhuis.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de Parijse voorstad Neuilly-sur-Marne braken zondagavond spanningen uit, maar de politie zette ook daar traangas in en kort voor middernacht leek de rust er volgens reporters terug te keren. Groepjes agenten zouden verspreid over de stad de “geïsoleerde jonge mensen” die de problemen veroorzaakten onder controle houden en zo’n twintig verkozenen en personeelsleden zouden in het gemeentehuis blijven om toezicht te houden.

Ouders vragen jongeren vreedzaam te blijven

De prefect van Maine-et-Loire kondigde een verbod aan op de verkoop, het transport en het gebruik van “pyrotechnische artikelen en vuurwerk”, chemische, brandbare of explosieve producten in Angers, Cholet en Saumu. De prefect vraagt ​​ook moeders en vaders van gezinnen om hun verantwoordelijkheid te nemen bij de uitoefening van hun ouderlijk gezag.

In Seine-Saint-Denis, in Aulnay-sous-Bois, gingen moeders door de wijken en voerden ze campagne om een einde te maken aan het geweld. Ze droegen onder meer spandoeken waarop ze jongeren opriepen om te stoppen met vernielingen aan te brengen. Ook in onder meer Annemasse, in de Haute-Savoie, waren volwassenen de straat opgetrokken om jongeren te overtuigen te stoppen met amok maken en met vernielingen aan te brengen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De grootmoeder van de overleden jongen had zondag nog opgeroepen om een einde te maken aan de rellen, waarbij auto’s en openbare gebouwen in brand werden gestoken.

Poging tot brandstichting bij burgemeester

Ook Vincent Jeanbrun – de burgemeester van L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) van wie de echtgenote in de nacht van zaterdag op zondag gewond raakte toen relschoppers hun huis aanvielen – riep op tot kalmte, eenheid en rede.

Zondagochtend werd overigens ook in het huis van de burgemeester van Charly, een stadje ten zuiden van Lyon (Rhône), een apparaat gevonden dat “ondubbelzinnig” bedoeld was om brand te stichten. Dat meldde het gemeentebestuur. “Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen.” De politie werd ingeschakeld en er is een klacht ingediend.

De voorbije dagen vonden in heel Frankrijk duizenden arrestaties plaats.

Macron wil burgemeesters spreken

Zondagavond had Frans president Emmanuel Macron een ontmoeting met onder anderen de premier Elisabeth Borne, minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin en minister van Justitie Éric Dupond-Moretti. Premier Borne ontmoet maandag, op verzoek van Macron, alle fractievoorzitters uit de Nationale Vergadering. Dinsdag wil de president spreken met zowat 220 burgemeesters van gemeenten die hard getroffen zijn na de rellen.