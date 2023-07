Hoogspringer Thomas Carmoy sleept tweede plaats in de wacht op uitgeregende Diamond League in Stockholm

Thomas Carmoy is als tweede geëindigd in het hoogspringen bij de Diamond League in Stockholm. Hij ging in de striemende regen over 2m20.

Het persoonlijk record van Carmoy staat sinds vorige week op 2m29, maar in de Zweedse regen was 2m20 genoeg voor een tweede plaats. De winst ging met 2m24 naar de Nieuw-Zeelander Hamish Kerr. Carmoy staat twaalfde op de WK-kwalificatieranking, terwijl de top 36 mag deelnemen in Boedapest, dus de Carolo moet zich geen enkele zorgen maken.

In het polsstokspringen was Ben Broeders vierde. Hij ging over 5m72, dertien centimeter onder zijn nationale record. Broeders sprong eerder al de rechtstreekse WK-limiet en is dus zeker van deelname in Boedapest. De winst ging zondag naar de Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis met 6m05.