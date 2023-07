Zo vader, zo zoon? Zoon van Michel Fourniret opgepakt voor poging verkrachting

De 35-jarige Selim Fourniret, die al enkele jaren aan de Côte d’Azur woont onder een andere identiteit, is in Nice opgepakt nadat hij geprobeerd had een liftster aan te randen. De appel is blijkbaar niet ver van de boom gevallen

Selim Fourniret zit sinds zondagochtend 2 juli in politiehechtenis in Nice (Alpes-Maritimes) wegens “poging tot verkrachting”, zegt de politie aan Leparisien. Een 16-jarig meisje die hij een lift gaf, stapte naar de politie. Ze had de nummerplaat van zijn auto genoteerd nadat hij geprobeerd had haar aan te randen. Wat er exact is gebeurd, zal nog verder moeten uitgeklaard worden. Maar er zijn alleszins genoeg aanwijzingen om hem voorlopig op te sluiten.

Als de aanklacht klopt, stapt hij in de voetsporen van zijn ouders.

Selim Fourniret was 15 toen zijn ouders Michel Fourniret en Monique Olivier werden aangehouden en hij aan een oom werd toevertrouwd.

De seriemoordenaar werd in 2008 tot levenslang veroordeeld voor de moorden op zeven jonge vrouwen tussen 1987 en 2001. De meesten werden ook door hem misbruikt Zijn vrouw Monique Olivier kreeg als medeplichtige eveneens levenslang. Zij hielp hem ‘prooien’ te zoeken, zo verklaarde ‘het monster van de Ardennen’ ooit zelf.

De twee reden rond op zoek naar slachtoffers. Olivier moest het vertrouwen winnen van de meisjes en hen in hun wagen lokken. Thuis werden de slachtoffers misbruikt.

Fourniret is twee jaar geleden in Parijs overleden. Speurders gaan er van uit dat hij nog een hoop geheimen heeft meegenomen in zijn graf.