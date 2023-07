In de tweede rit van de Tour de France werd het net niet voor Wout van Aert. Victor Lafay was een uitgedund peloton te snel af. Jumbo-Visma kwam net een mannetje tekort om de Fransman terug te halen. Of moest Vingegaard toch ook een kopbeurt doen? In Café Koers leefden Marc Sergeant en Niels Verdijck mee met Van Aert.