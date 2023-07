Een Belgische atlete naar Parijs, Goffin telt af naar clash met tegenpool en Belgen halen recordaantal medailles op Europese Spelen: dit hebt u gemist dit weekend

Omdat er dit weekend in de schaduw van wielrennen en voetbal nog boeiende dingen gebeurden in de topsport, bieden wij u daarvan een overzicht in vijf punten.

Hanne Claes knalt naar Belgisch record, olympisch ticket en zevende plaats op jaarranking

Hanne Claes kende een lonende uitstap naar het Zwitserse La Chaux-de-Fonds. Ze won de 400 meter horden in een Belgisch record van 54.33. De Belgian Cheetah plaatst zich daarmee voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Voor het WK in Boedapest eind augustus was ze al langer zeker.

Het persoonlijk record van Claes bedroeg sinds begin juni 54.75. Het Belgisch record stond sinds de Spelen van Tokio op naam van Paulien Couckuyt met 54.47. Daar ging Claes zondag met 54.33 dus veertien honderdsten onder. Op de wereldranglijst van 2023 komt de Leuvense op de zevende plaats, waardoor ze op het WK aanspraak lijkt te maken op een finaleplaats. Op de Europese ranking van dit jaar is ze derde.

De atletiekpiste in La Chaux-de-Fonds staat bekend om haar ideale hoogteligging van om en bij de 1.000 meter en staat elk jaar garant voor heel wat records.

© Geert De Rycke

Jago Geerts hervindt na polsblessure zijn oude vorm

Jago Geerts heeft nog eens stevig uitgepakt in de MX2-klasse van het motorcross. Onze landgenoot won beide races in de GP van Indonesië en slaat zo terug in de titelrace, nadat hij eerder twee GP’s moest missen door een polsbreuk. Geerts, tweede in het WK MX2 in 2020, 2021 en 2022, pakte zijn eerste Grand Prix-zege sinds Portugal op 30 april en zijn vierde van het seizoen (hij won ook in Argentinië en Sardinië). Geerts brak in mei zijn pols tijdens de kwalificaties van de GP van Frankrijk, toen hij aan de leiding stond in het kampioenschap. Twee GP’s later keerde hij terug in Duitsland, op 11 juni.

In de WK-tussenstand blijft Adamo stevig op de eerste plaats staan, ondanks het feit dat hij dit seizoen nog geen enkele ronde kon winnen. Hij heeft 488 punten, 26 meer dan de Fransman Thibault Benistant (Yamaha). De Nederlander Kay de Wolf is derde (452) en Geerts vierde (441).

© Valerio Origo/LiveMedia/LiveMedia/Sipa USA

David Goffin krijgt spektakelrijke eerste ronde

Hoe zou David Goffin (ATP 124) zich de voorbije dagen gevoeld hebben? Zelden of nooit zal hij op een toernooi zo’n boeiende openingsmatch gekend hebben als maandag (rond 15.30u) tegen Nick Kyrgios, een vat vol talent én een vat vol grillen. Kyrgios stond vorig jaar nog in de finale van Wimbledon, waar hij kansloos was tegen Novak Djokovic.

De voorbereiding op Wimbledon was niet meteen overtuigend voor de beste Belg, met als dieptepunt zijn nederlaag vorige week op de Challenger van Ilkley tegen de 18-jarige Chinees Shang Juncheng (ATP 162). Goffin is diep weggezakt op de wereldranking, maar kreeg een wildcard voor Wimbledon. Vorig jaar bereikte op ’s wereld beroemdste pelouze nog de kwartfinale, waar hij slechts heel nipt moest buigen voor thuisspeler Cameron Norrie.

Kyrgios komt met nog grotere zorgen naar Londen. De Australiër speelde sinds oktober vorig jaar door een knieblessure slechts één wedstrijd: een nederlaag drie weken geleden in Stuttgart. “Vorig jaar was mijn voorbereiding ideaal, nu is het het tegenovergestelde. Ik had graag deze week nog op Mallorca gespeeld om extra wedstrijdritme te hebben. Maar mijn lichaam was er nog niet klaar voor. David had een geweldige carrière, hij weet hoe hij zo’n matchen moet winnen. Ik ben volledig gefocust op hem.”

Kyrgios-Goffin: altijd woelig vs altijd beschaafd, een interessant duel, maandag rond 15u30 op het prachtige Court No 1.

© BELGA

13 medailles voor België op Europese Spelen

Het speelde zich grotendeels af in medialuwte en publieke onverschilligheid, maar dit weekend kwam er een einde aan de Europese Spelen in het Poolse Krakau. België rondt de derde editie van dit multisportenevenement af met 13 medailles: twee keer goud (Sarah Chaâri in taekwondo en Gianny De Leu in muay thai), vijf keer zilver en zes keer brons.

Daarmee scoort de Belgische delegatie beter dan tijdens de eerste twee edities. In 2015 in het Azerbeidzjaanse Bakoe won België elf medailles, vier jaar later in het Wit-Russische Minsk waren het zes medailles. Een vergelijking maken heeft evenwel weinig waarde omdat de programma’s van de drie Europese Spelen erg van elkaar verschillen.

Met boksers Oshin Derieuw (als eerste Belgische vrouw ooit) en Vasile Usturoi dwongen twee Belgen een rechtstreeks ticket af voor Parijs. In zeven sporten konden Belgische atleten of teams zich kwalificeren voor de Spelen van Parijs. Dat lukte uiteindelijk alleen in het boksen.

In een aantal olympische sporten had het BOIC voor de Europese Spelen hoge verwachtingen maar stelden de Belgische atleten teleur. Onder meer in het breaking konden de vier deelnemers van Team Belgium de ambities niet waarmaken. Hetzelfde geldt voor Jessie Kaps in het schieten.

Oshin Derieuw komt met vlag en wimpel uit Europese Spelen

Boksster Oshin Derieuw heeft na een geweldige week zilver veroverd op de Europese Spelen in de categorie onder 66 kg. In de finale was de Turkse olympische kampioene Busenaz Surmeneli te sterk. Derieuw plaatste zich eerder deze week ook al voor de Olympische Spelen, als eerste Belgische boksster ooit.

Daarmee was de honger van Derieuw nog niet gestild. Een Hongaarse was haar volgende slachtoffer, Derieuw verzekerde zich zo van een plek in de finale. “Mijn menstruatie was deze week begonnen, maar ik voel me nog sterk.”

In die finale wachtte met de Turkse Busenaz Surmeneli - wereld- en olympisch kampioene - de beste boksster van de wereld in haar categorie. Ondanks het verlies was Derieuw allerminst teleurgesteld. “Ik had vooraf gezegd dat ik het liefst tegen haar wilde uitkomen in de finale omdat zij een naam heeft, goed bokst en ik wil mij meten met de besten om zo nog beter te worden”, legt ze uit. “Ik heb hier respect kunnen afdwingen van iemand die al zoveel titels heeft, dat is fantastisch. Ik heb vier wedstrijden gebokst, het was vier keer een andere stijl. Dat is de beste leerschool.”

Zondagavond stond op de Europese Spelen de slotceremonie op het programma. Derieuw droeg dan de Belgische vlag. “Een hele eer.”