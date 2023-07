Lilian Calmejane spuwt zijn gal na meerdere punaises in zijn band: “Hierdoor kan je gewond raken, stelletje idioten!”

In de finale van de tweede etappe van de Tour kregen meerdere renners te maken met een lekke band. Onder de slachtoffers was ook Lilian Calmejane. Naar de oorzaak was het niet ver zoeken. De Fransman van Intermarché-Wanty-Gobert toonde na de koers hoe hij verschillende punaises aantrof in de band van zijn voorwiel.