Jarno Cuypers is de sterkste op de Steengoed Maastriatlon

Met ruim veertig seconden voorsprong won Jarno Cuypers uit Vliermaal de kwarttriatlon aan Het Bastion in Kessenich. Joachim Wera en Joris Aerden maakten het podium compleet. “Bij het zwemmen lag ik nochtans een veertigtal seconden achter op Wera. Dat ik al geruime tijd amper kan trainen op die discipline is er niet vreemd aan. Hoe dit komt? Volgens de kinesist heb ik last van een slappe schouder, waarvan het bindweefsel aan het schouderblad niet sterk genoeg is. Ook mijn hamstrings spelen al een poosje op. Maar met dit resultaat wil ik niet klagen.”

Tijdens het fietsen maakte Cuypers zijn achterstand goed. Meer nog, op een stukje steenweg demarreerde hij weg van de tegenstand. “En dan te weten dat ik voor het eerst met mijn tijdritfiets startte. Zonder vol wiel, want ik besloot het op het laatste moment niet te gebruiken vanwege de hevige windstoten. Mijn voorsprong uit het fietsen kon ik consolideren dankzij een sterke laatste ronde.”

Voor Cuypers is dit een stap dichter richting eerste halve triatlon. “Maar deze zomer wil ik nog een aantal kwartafstanden in de buurt afwerken. Ik kijk daarbij naar wedstrijden in Lommel en Balen.”

T3 series

Ook het sterke deelnemersveld in de ploegencompetitie T3 series ontgoochelde niet. Bij de mannen won SMO-SCOTT van Bruggeling Joris Basslé. Bij de vrouwen was het team van Rhune Vansteenkiste oppermachtig. De krak van Ledegem haalde het voor 3MD-clubgenotes Lotte Vandekerckhove en Hannelore Willen, die eveneens nog junior zijn. “Ik startte snel en verwachtte dat de andere meisjes zouden terugkomen, maar dat was niet het geval. Tijdens het fietsen groeide de voorsprong gestaag. Vervolgens kon ik in het loopnummer toeslaan. Mooi dat we zo met drie clubgenotes op het podium staan”, glimlachte studente kinesitherapie Vansteenkiste (20).