BMW wint de 75e editie van 24 Uur van Spa-Francorchamps, Laurens Vanthoor mist podium met minder dan seconde

Laurens Vanthoor in zijn Porsche. — © Belga

BMW heeft zondag de eindzege op zak gestoken in de 75e 24 Uur van Spa-Francorchamps. De BMW M4 Rowe Racing N.98 van de Oostenrijker Philipp Eng, de Duitser Marco Wittmann en de Brit Nicholas Yelloly reed als eerste over de eindmeet. Voor BMW is het de 25e eindzege in Spa.

De tweede plaats, op elf seconden, ging naar de Mercedes-AMG Akkodis ASP Team N.88 van de Italiaan Raffaele Marciello, de Rus Timur Boguslavskiy en de Fransman Jules Gounon. De Audi R8 LMS N.17 van de Duitser Luca Engstler, de Zuid-Afrikaan Kelvin van der Linde en de Deen Nicki Thiim verzekerde zich van de laatste podiumplaats, op twaalf seconden.

Laurens Vanthoor werd de eerste Belg op de vierde plaats. Hij miste in zijn Porsche 911 GT3 N.92 Manthey met minder dan een seconde de derde plaats. Vanthoor had de Fransen Kévin Estre en Julien Andlauer als teamgenoten. Het trio sukkelde in de laatste uren met schade achteraan hun wagen.

Maxime Martin eindigde op de zesde plaats. Hij deelde zijn BMX M4 N.46 van het WRT-team met de Italiaanse motorsportlegende Valentino Rossi en de Braziliaan Augusto Farfus. Gilles Magnus en Frédéric Vervisch werden in hun Audi R8 LMS N.11 Comtoyou zevende.

Charles Weerts en Dries Vanthoor zagen hun kansen op de zege afgelopen nacht uiteenspatten. Hun BMW M4 GT3 N.32 van het WRT-team, die ze deelden met de Zuid-Afrikaan Sheldon van der Linde, raakte na elf uur racen betrokken bij een botsing met de BMW M4 GT3 N.998. Weerts zat achter het stuur op het moment van het ongeluk.

Maxime Soulet en Nicolas Baert ((Audi R8 LMS N.21 Comtoyou) finishten als derde in de Gold Cup, Sam Dejonghe (Audi R8 LMS N.12 Comtoyou) werd tweede in de Silver Cup. Jean Glorieux (Audi R8 LMS N.888 CSA Racing) tot slot werd derde in de Pro-Am Cup.