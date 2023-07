Red Panthers boeken eenvoudige zege tegen Verenigde Staten in Hockey Pro League

De Belgische hockeyvrouwen hebben in Antwerpen hun veertiende wedstrijd (op zestien) in de Hockey Pro League winnend afgesloten. De Red Panthers (FIH 4) versloegen de Verenigde Staten (FIH 16) met 4-0. Zaterdag gingen de Panthers nog met 0-2 de boot in tegen Nederland (FIH 1).

Stephanie Vanden Borre (5. en 51.), beiden op strafcorner, Delphine Mariën (24.) en Charlotte Englebert (55.), met een strafbal, zorgden voor de goals.

De Panthers werken de komende dagen hun laatste twee wedstrijden in de Pro League af. Dinsdag staat een nieuwe Derby der Lage Landen tegen Oranje op de agenda, woensdag valt het doek met een tweede duel tegen de Amerikaanse hockeyvrouwen.

Nederland is al zeker van eindwinst in de Pro League. De Belgische vrouwen klimmen dankzij hun zege tegen rode lantaarn VS over Duitsland naar de vierde plaats.

