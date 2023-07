“Grootste, langste en snelste” achtbaan van de VS onmiddellijk gesloten nadat bezoeker grote barst in zuil ontdekt

Een bezoeker van een pretpark in de Amerikaanse staat North Carolina filmde een grote barst in een van de pilaren van de “grootste, langste en snelste” achtbaan van de VS. Op de beelden schudt de rollercoaster heen en weer wanneer een karretje met volle snelheid passeert over de zuil. De directie van pretpark Carowinds greep onmiddellijk in en sloot de Fury 325 voor onbepaalde tijd om de attractie die in 2015 voor 30 miljoen dollar werd gebouwd, te herstellen. “Veiligheid is onze grootste prioriteit”, klinkt het. “We rekenen op het begrip en geduld van onze bezoekers tijdens de herstellingswerken.”