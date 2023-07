Jonas Vingegaard baalt dat Van Aert niet won, maar pareert ook kritiek: “Ik denk dat ik al hielp door niet door te rijden met Pogacar”

Net als Wout van Aert zelf was ook Jonas Vingegaard teleurgesteld dat onze landgenoot de tweede Touretappe niet kon winnen. Tegelijkertijd pareerde de Deense titelverdediger ook de kritiek over het feit dat hij geen handje toestak in de achtervolging op winnaar Lafay. “We hebben verschillende doelen in deze Tour.”

Jonas Vingegaard keek allereerst tevreden terug op zijn vorm in de eerste twee heuvelachtige etappes in het Spaanse Baskenland. “Ik heb minder seconden verloren op Tadej Pogacar dan had gekund, dus wat dat betreft is het goed. In het slechtste geval had hij 18 seconden gepakt en ik er geen, nu zijn het er 12 en heb ik er 5 gepakt”, aldus de Deen, die zesde staat op 17 seconden van gele trui Adam Yates en op 11 seconden van rivaal Pogacar.

Het lukte Jumbo-Visma in de slotkilometer wel niet om het gat met de weggesprongen Victor Lafay te dichten. “We hebben verschillende doelen”, gaf Vingegaard als antwoord op de vraag of hij niet meer voor Van Aert had moeten doen in de slotkilometers. “Ik denk dat ik al hielp, toen ik niet doorreed met Pogacar. Voor mij ligt de focus vooral op het algemeen klassement en iedereen bij ons is net als ik heel erg teleurgesteld dat we de rit niet winnen met Wout.”