Nick Kyrgios zit met vraagtekens voor duel met David Goffin: “Ik heb extreem hard gewerkt om hier te kunnen deelnemen”

“Dit is het beste toernooi ter wereld”, begon Kyrgios de persbabbel. “Ik heb extreem hard gewerkt om hier te kunnen deelnemen. Ik ben blij hier terug te zijn.”

Kyrgios speelde na een knieoperatie in 2023 nauwelijks een wedstrijd. Hij ging er vorige maand op het grastoernooi in Stuttgart in de eerste ronde uit. “Er zijn nog steeds vraagtekens”, erkende de Australiër. “Er moeten hier mogelijk vijf sets gespeeld worden. Dat wordt zwaar. Vorig jaar was mijn voorbereiding ideaal, nu is het het tegenovergestelde. Ik had graag deze week nog op Mallorca gespeeld om extra wedstrijdritme te hebben. Maar mijn lichaam was er nog niet klaar voor. Ik heb getraind met enkele goede spelers en dat ging goed. Maar ik wil geen onrealistische verwachtingen hebben.”

Kyrgios leidt met 3-1 in de onderlinge duels tegen Goffin. “Dat klopt en ik heb ook vertrouwen in mezelf. Ik heb niet veel wedstrijden nodig voor een Grand Slam. Mijn opslag is ook nog steeds goed. Ik ben in staat van veel spelers te winnen. Goffin haalde hier vorig jaar de kwartfinales. David had een geweldige carrière, hij weet hoe hij zo’n matchen moet winnen. Ik ben volledig gefocust op hem.”