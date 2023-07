Trouw- en verlovingsringen. Dure klokken en colliers. Een juwelier is een marchand in edelmetaal en stenen, maar vooral geluk. Want de mooiste momenten in een leven viert de Vlaming met juwelen. Ze zijn ook getuige van menig scheve schaats en vrezen soms voor eigen leven. “Ik ben bij vijf meester-horlogemakers in de leer geweest. Stuk voor stuk: minstens één kogel gevangen in hun leven.”