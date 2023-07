VOORBESCHOUWING TOUR 2023. RIT 3 (Amorebieta-Etxano – Bayonne): Het eerste duel tussen Wout van Aert en Jasper Philipsen, spelen Fabio Jakobsen en Biniam Girmay voor scherprechter?

Het is tijd voor een regelrechte, lekker ouderwetse massaspurt in Bayonne. Na twee dagen waarin ze niet konden meespelen, is het nu aan de sprinters met inhoud. Zorgen Jasper Philipsen of Wout van Aert voor een eerste Belgische ritzege?

Kort * Start: om 13 uur * Aankomst: 17,13 uur * Afstand: 193,5 km (defilé van 6,8 km)

Het parcours:

Neilson Powless wiste zondag één van de vragen van de dag uit. In principe was dit een rit waarin de bolletjestrui in de balans lag, maar doordat de Amerikaan zondag zoveel punten sprokkelde, kan niemand hem voorbij.

In tegenstelling tot de eerste twee dagen zijn er dit keer geen vijf maar vier heuvels waarop punten te verdienen zijn. Kom je overal als eerste door, dan verdien je zeven punten. Omdat Powless nu elf eenheden telt en jongens als Pascal Eenkhoorn slechts drie puntjes tellen, is de hardrijder van EF Education-EasyPost zeker van een bijkomende dag in de bolletjestrui. Pogacar en Vingegaard kunnen hem natuurlijk voorbij, maar daar zijn de twee hoofdrolspelers van de Tour niet met bezig.

Het is minder zwaar dan de voorbije twee dagen, maar vergis je niet, de vier heuvels die bergpunten opleveren, zijn niet de enige hindernissen van de dag. Om van Spaans naar Frans Baskenland te rijden, liggen er nog een negental andere puisten op het parcours. In totaal zijn er 2443 hoogtemeters te overwinnen. Niet dodelijk, maar ook niet niks.

De laatste hindernis bevindt zich zelfs in de laatste drie kwartier van de koers, na de Franse grensgemeente Saint-Pée-sur-Nivelle. Daar is het traject ook gewijzigd in vergelijking met wat eerst was voorzien. Door verkeerseilanden, verkeersremmers en bijkomend straatmeubilair is er daar voor een nieuw traject gekozen waardoor de etappe 6100 meter langer wordt dan eerst voorzien.

Opnieuw zijn het allemaal cols en colletjes die van derde en vierde categorie zijn. Het begint met de Côte de Trabakua die 4,1 km lang is en gemiddeld 5,4 kilometer oploopt. De top ligt al na 13,8 kilometer, zodat we een heel geanimeerde start zullen krijgen, waarin de vluchters daar al proberen weg te lopen. Na 32,8 km zijn we op de top van de Milloi (2300 meter lang, gemiddeld 4,5 procent). Daarna volgt in de provincie nog de Itziar (5100 meter, 4,6 procent) en de Orioko Benta die met 4600 meter aan 6,3 procent de zwaarste klim van de dag is. Van de top naar de finish is het wel nog 85 kilometer.

Het leuke is dat de tussenspurt tussen de eerste twee heuvels en de laatste twee in ligt. De sprintersploegen zullen in die zone proberen zoveel mogelijk te controleren om te proberen in Deba (na 65,8 km) te sprinten voor maximaal 20 punten.

Dit zegt onze koersprofessor Marc Sergeant: “Er zijn in het eerste deel van de rit wel wat heuveltjes, maar normaal wordt het in Bayonne een massasprint. Elke ploeg met een sprinter ruikt hier zijn kans. Die eerste winnen kan voor een pak rust zorgen en de druk bij een ploeg verminderen. Je ziet vaak: wie de eerste massasprint wint, pakt daarna zo goed als zeker nog een ritje mee. En nu is iedere sprinter nog fris, zo in het begin van de Tour.”

Onze sterren:

We krijgen in de straten van Bayonne de strijd om de dagzege en om de groene trui die in principe van eigenaar verandert. Wout van Aert kan bij winst zonder ook maar één tussenspurt mee te doen het groen overnemen van Victor Lafay.

Jasper Philipsen ligt ondertussen vijftien punten achter op de Herentalsenaar, maar ook hij kan dus ineens in het groen zitten.

In tegenstelling tot Wout van Aert is de ‘Vlam van Ham’ het voorbije weekend nog niet tot het gaatje gegaan. Hij is de driesterrenkandidaat op de zege. Philipsen won de laatste massaspurt van de vorige Tour op de Champs-Elysées en zondag nog de tussenspurt in Legutio.

Bayonne wordt ook de allereerste massaspurt van Biniam Girmay. Benieuwd ook wat Jordi Meeus, gepiloteerd door Danny van Poppel kan doen in dit select gezelschap. Zitten er ook niet bij, maar er moet ook rekening mee gehouden worden: Mark Cavendish, Dylan Groenewegen, Sam Welsford en o.a. Caleb Ewan.

Onze sterren *** Jasper Philipsen ** Wout van Aert, Fabio Jakobsen, * Mads Pedersen, Caleb Ewan, Biniam Girmay

Dit zijn de sleutelmomenten:

Is er net genoeg wind om het peloton het leven zuur te maken langs de Golf van Biskaje of net niet? Parcoursbouwer Thierry Gouvenou gelooft niet dat dit het geval zal zijn omdat de kustwegen niet meteen blootgesteld zijn aan de wind. Vanaf kilometer veertig al zoekt de Tour de kust op en dat grotendeels tot het einde. De wind wakkert in de finale aan naar drie Beaufort. Of dit voldoende is om een waaier te trekken, weten we maandagmiddag rond de klok van 15 uur.

Hét sleutelmoment van de dag is de scherpe U-bocht die op twee kilometer van de finish in het centrum van Bayonne ligt. Daarna gaat het nog lichtjes bergop naar de brug over de Nive. Op tweehonderd meter van het einde, na een flauwe bocht, zie je de aankomstboog op de Avenue d’Aquitaine.

Dit moet u nog weten:

Nieuwkomer in de Tour * Het stadje waar de derde etappe start, is bekend van de gelijknamige Klasika Primavera de Amorebieta die in 2019 definitief van de kalender verdween. Amorebieta is een nieuwkomer in de Tour de France.

* Bayonne is wat anders. Deze stad zit er voor de 33ste keer in. Al moest deze stad in de Pyrenées-Atlantique nu wel twintig jaar wachten op een volgende passage. De laatste keer won Tyler Hamilton er vanuit de vlucht, dan nog met een gebroken sleutelbeen.

Belgisch succes * Fred De Bruyne won er in 1956 een Tourrit. In 1954 pakte Stan Ockers een etappe die in Bayonne stapte en in Pau eindigde. Dat deed ook Daniël Van Ryckeghem in 1968. Toen droeg Georges Vandenberghe lange het geel. In 1959 droeg Eddy Pauwels er eveneens de leiderstrui.

* Met finish in Bayonne komt de Tour maandagmiddag thuis. Na twee dagen Baskenland – lees Spanje – duikt la grande boucle een Frankrijk binnen die de voorbije dagen verdeeld werd door de onlusten na de dood van Nahel in Nanterre.